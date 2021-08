Cirurgiões vasculares ofertam 200 consultas gratuitas em campanha Ceará; saiba como se inscrever

Um mutirão de limpeza será realizado na Praia do Quebra-Mar, em Paracuru, no Litoral Oeste do Ceará, nessa sexta-feira, 13. A ação visa retirar uma concentração excessiva de resíduos sólidos, que chegam até a praia por meio das correntes marinhas e acabam poluindo o local. Além disso, os participantes visam tentar diminuir a quantidade de animais que aparecem mortos na orla devido ao acúmulo de lixo.

Contando com o apoio de 100 representantes de diversos movimentos sociais da cidade e da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente (Setur), o mutirão inicia-se a partir das 7h30min, quando cada voluntário receberá dois sacos de lixo para realizar as coletas. Eles serão levados da Praia do Farol, no centro do município, até o local da ação com o auxílio de ônibus e do Jegue Trip, caminhão modelo Engesa, de fabricação militar, que é utilizado por turistas que visitam a região.

A orla da Praia Quebra-Mar é local de desova de tartarugas marinhas, processo que pode estar sendo prejudicado por conta da presença de lixo no local. “Esse mutirão de limpeza é muito importante, porque nessa região tem aparecido muitos animais mortos, como tartarugas marinhas e golfinhos, devido ao acúmulo de resíduos”, explica o secretário da Setur de Paracuru.

As orientações sobre o mutirão serão repassadas pelo projeto Amigos do Mar, vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), quando os veículos com os voluntários chegarem ao destino da ação. Ao final, todo o material coletado será pesado pelos técnicos do IFCE com o auxílio de caminhões coletores.



