VLI abre inscrições para Programa de Trainee 2022

Interessados em concorrer no processo seletivo para trainee do Itaú Unibanco devem se inscrever até o dia 13 de setembro. As vagas se destinam a estudantes de ensino superior em qualquer área de graduação que tenham formação concluída entre dezembro de 2019 e julho de 2013. O programa oferta salários de R$ 7,6 mil, além de benefícios, para carga horária de 8 horas de trabalho por dia, com atuação presencial em São Paulo.

A previsão de início dos novos funcionário é de janeiro de 2022. Ainda que o foco inicial seja vagas presenciais, a entidade afirma no edital de seleção que está "remodelando as formas de atuação, buscando ser mais flexível", o que não exclui totalmente as chances de parte das vagas se transformarem em modelo de trabalho remoto.

O processo seletivo será composto por cinco etapas, sendo elas: inscrição, testes virtuais, resolução de caso on-line, dinâmica em grupo e entrevista final. As inscrições podem ser feitas tanto pelo site do programa, aqui, quanto pelo aplicativo "Trainee Feito Com Você", disponível para plataformas Android e iOS.

Ao todo, serão duas trilhas de atuação para os novos trainees, "Negócios Atacado" e "Negócios de Varejo". A primeira trata da criação e gestão de soluções estratégicas para problemas financeiros, com foco em pessoas físicas.

Já a segunda, volta-se para o universo empresarial e trabalha com a oferta de produtos e serviços para clientes com alto patrimônio financeiro, além de atuar no gerenciamento de atividades econômicas e sedes empresariais em toda América Latina e do Hemisfério Norte.

Conhecimentos avançados de inglês serão um diferencial, porém, aqueles que não possuem, receberam curso por meio do banco, para que possam concorrer de forma equiparada às vagas de efetivação após os dois anos previstos como trainees.

Durante o programa, os selecionados receberão ainda mentorias e participarão de oficinas e palestras com gestores do banco e profissionais de referência na criação de soluções inovadores para negócios estratégicos.

Está previsto um evento online de abertura do programa no dia 17 de agosto, onde serão repassados mais detalhes sobre o processo seletivo, como número de vagas ofertadas e critérios de prioridade na seleção. Informações sobre o andamento do processo seletivo serão divulgadas no site do programa.

Confira cronograma de programa trainee do Itaú Unibanco

Inscrições - de 10/08/2021 a 13/09/2021

Testes online - em setembro

Desafio Itaú - em outubro

Imersão Itaú - em novembro

Entrevista final - em dezembro

Veja lista de benefícios do programa trainee do Itaú Unibanco

Remuneração de R$ 7.600,00/mês



Participação nos lucros e resultados



Vale Refeição



Vale Alimentação



Vale Transporte



Assistência médica e odontológica



Plano de previdência privada



Horário Flexível



Descontos exclusivos em nossos produtos financeiros



Licença maternidade estendida + Auxílio Creche / Babá: filhos de até 71 meses



Convênio com Academias (Gympass, Smartfit e Bio Ritmo)



Convênio com a Univers (Drogasil e Droga Raia);



Galeria de serviços dentro dos polos: farmácia, restaurante, refeitório, café, esmalteria, espaço de massagem, lavanderia, ateliê de costura, livraria e papelaria, academia e bicicletário



Ambientes de descompressão: sala de jogos, música, leitura, etc.



IUPP (vantagens e descontos em lojas e serviços de diversos parceiros no Brasil e na América Latina)



Incentivo a cursos de idiomas

