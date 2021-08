VÍDEO | Peixes são encontrados mortos no açude João Lopes, em Fortaleza

Atualizada às 20h36min

Algumas dezenas de peixes foram encontrados mortos no açude João Lopes, parte da área do Parque Rachel de Queiroz, situado no Bairro Ellery, em Fortaleza. Os animais começaram a ser avistados no fim da tarde de domingo, 15, pelos diretores da Associação Comunitária do bairro e moradores locais.

Em conversa com O POVO, moradores suspeitam que o causador da contaminação no ecossistema são esgotos clandestinos que deságuam no açude, “por causa do excesso da mortandade de peixes”.

“Existem muitas casas no entorno do açude, as pessoas que vivem ali viram uma parcela de peixes mortos. Momentos depois já haviam dezenas”, conta o morador, Wescley Sacramento.

Ele também diz que, após mobilização da comunidade, a Prefeitura de Fortaleza esteve na semana passada realizando limpeza no açude.

Na noite desta segunda, a Agefis informou ao O POVO que uma equipe chegou a ir ao local, mas ainda não há laudo da ocorrência.

Tags