Crato: Monumento de Nossa Senhora de Fátima será transformado em Santuário

Crato: Monumento de Nossa Senhora de Fátima será transformado em SantuárioA celebração oficializa o reconhecimento e a criação canônica do novo espaço religioso
A Diocese de Crato realiza, neste sábado, 13, a ereção canônica do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, localizado no bairro que leva o mesmo nome. A celebração, marcada para às 19h, oficializa o reconhecimento e a criação canônica do novo espaço religioso, que passa a integrar oficialmente os santuários diocesanos conforme as normas do Código de Direito Canônico.
O rito também marcará a posse do primeiro reitor do santuário, o padre Ricardo Pereira, que assumirá a condução pastoral, administrativa e litúrgica do local. A nomeação foi confirmada em comunicado oficial publicado pela Diocese no dia 17 de novembro, assinado pelo bispo diocesano, Dom Magnus Henrique Lopes, após parecer favorável do Conselho Presbiteral.
Leia mais
A elevação do espaço ao grau de santuário ocorre um mês após a inauguração da nova imagem monumental de Nossa Senhora de Fátima, que atraiu milhares de devotos e tem movimentado o turismo religioso na região do Cariri. A criação do Santuário reforça sua missão espiritual: ser um espaço de peregrinação, acolhimento e vivência da fé.
Segundo a normativa canônica, os santuários devem oferecer aos fiéis amplas oportunidades de evangelização, celebrações litúrgicas, acesso aos sacramentos e expressões de piedade popular. Com a ereção canônica, o novo Santuário de Nossa Senhora de Fátima consolida-se como destino de devoção e espiritualidade no interior do Ceará.