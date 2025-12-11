Crato: Monumento de Nossa Senhora de Fátima será transformado em Santuário

A Diocese de Crato realiza, neste sábado, 13, a ereção canônica do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, localizado no bairro que leva o mesmo nome. A celebração, marcada para às 19h, oficializa o reconhecimento e a criação canônica do novo espaço religioso, que passa a integrar oficialmente os santuários diocesanos conforme as normas do Código de Direito Canônico.

O rito também marcará a posse do primeiro reitor do santuário, o padre Ricardo Pereira, que assumirá a condução pastoral, administrativa e litúrgica do local. A nomeação foi confirmada em comunicado oficial publicado pela Diocese no dia 17 de novembro, assinado pelo bispo diocesano, Dom Magnus Henrique Lopes, após parecer favorável do Conselho Presbiteral.