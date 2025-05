Quixadá: prefeito Ricardo Silveira comemora novo hospital e destaca boa relação com Elmano

FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-05-2025: Prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, é entrevistado no Jogo Político. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O prefeito de Quixadá Ricardo Silveira (PSD) foi o entrevistado no Jogo Político #423, na TV O POVO, na tarde desta segunda-feira, 5. Em conversa com os jornalistas Carlos Mazza e Guálter George, ele falou dos desafios da gestão no município do Sertão Central, do novo hospital da cidade, da relação com o Governo do Estado e do foco no desenvolvimento econômico da cidade, dentre outros assuntos. Novo hospital Para Ricardo, a gestão agora reeleita tem acelerado as entregas e buscado verbas e melhores condições para o município, tanto com o governador Elmano de Freitas (PT) quanto com o deputado federal Domingos Neto (PSD). O destaque, segundo ele, é o novo hospital do município, que teve a ordem de serviço assinada em abril.

Para Ricardo, a gestão agora reeleita tem acelerado as entregas e buscado verbas e melhores condições para o município, tanto com o governador Elmano de Freitas (PT) quanto com o deputado federal Domingos Neto (PSD). O destaque, segundo ele, é o novo hospital do município, que teve a ordem de serviço assinada em abril.

"É um sonho antigo da população. Quixadá tem maior população do Sertão Central, precisa de uma ampliação de leitos. Fica na entrada da cidade, em frente à faculdade de Medicina. Vai ter 100 leitos", afirmou. Silveira explicou que o novo Hospital Municipal Doutor Everardo Silveira irá receber os serviços já existentes no hospital atual, inaugurado na década de 1960. "Nós vamos pegar as clínicas que nós já temos no hospital e vamos transferir para esse novo prédio. Hoje esse hospital já funciona em Quixadá, então todas as clínicas, traumatologia, clínica médica, clínica cirúrgica, já estão lá. O que vamos fazer? Vamos pegar esse pessoal, os servidores que trabalham lá, vamos pegar essa pactuação com o Governo do Estado e vamos transferir para outro local, mais confortável, que tenha um acesso melhor para a população", explicou. Segundo o gestor, a obra já está em andamento. "Esse hospital já está em construção. A expectativa é que, até o ano que vem, se Deus quiser, se tudo correr bem de acordo com a programação, o planejamento, eu acredito que, no máximo em dois anos nós vamos estar com uma nova unidade hospitalar para receber alunos, para ter uma formação melhor, e principalmente para a tender melhor a população não só do Quixadá", argumentou.

A unidade hospitalar recebe o nome do ex-prefeito Everardo Silveira, pai do atual chefe do executivo municipal quixadaense.

A unidade hospitalar recebe o nome do ex-prefeito Everardo Silveira, pai do atual chefe do executivo municipal quixadaense. Alinhamento com o governo Silveira disse ainda que, embora tenha vencido opositores do Partido dos Trabalhadores (PT) nas duas eleições que venceu em Quixadá, mantém ótima relação hoje com o governo do petista Elmano de Freitas. "O que aconteceu especificamente em Quixadá é que sempre o ex-prefeito (Ilário Marques) manteve uma relação com os últimos governos, e isso dificultou o nosso acesso, o nosso alinhamento com o governo. A partir do momento em que nós assumimos a Prefeitura, eu sobrepus qualquer tipo de divergência política, colocando como prioridade o município. Então, a nossa relação com o governador Elmano hoje é excelente", ressaltou.

O prefeito citou o próprio hospital como exemplo de que não poderia deixar de ter um alinhamento com o governo. "Estou construindo uma relação com o governador, já tinha começado uma relação com a governadora Izolda. Meu partido, que é o PSD, já está próximo ao governo, já tem secretário de Estado, mas paralelamente eu tenho construído uma relação com o governador Elmano. Eu ressalto inclusive essa boa interlocução através do Osmar (Baquit), o Chagas (Vieira) também tem sido muito atencioso com os municípios, não só com Quixadá. E além do bom acolhimento, ele tem sido resolutivo em algumas demandas que precisam o município. Isso nos aproxima, nos convida realmente a se inserir no governo. Tenho participado de eventos com o governador Elmano e tenho buscado esse entendimento", acrescentou. Ainda sobre o trato com o Governo do Estado, o prefeito destacou que possíveis rusgas com o PT municipal não inviabilizam essa boa relação com o governo Elmano. "Não é porque você não gosta do diretório municipal, que não vai gostar do estadual. A gente tem uma relação extremamente positiva com muitos membros do governo, me relaciono bem demais com a maioria dos secretários, não me lembro de nenhum que eu não tenha bom entendimento. Nunca tive nenhum dissabor com nenhum deles. Então, eu estou muito à vontade de manter essa postura, de manter esse pensamento, é lógico que, quanto mais ampliar o nosso leque de apoio é mais importante e facilita a governança", explicou.

Para ele, a boa relação com todas as lideranças o fez tem uma base de apoio recorde, tendo como apoiadores 14 dos 17 vereadores da cidade. "Eu consegui construir uma boa relação em todas as frentes partidárias do município. Eu consegui uma relação com grande parte do Partido dos Trabalhadores de Quixadá. Conquistei a confiança, conquistei a simpatia e o voto, é tanto que nenhum político teve a quantidade de votos que nós tivemos no município, por causa da boa relação que nós construímos", pontuou. Desafio econômico Para além do desafios já tradicionais de todos os municípios, como saúde, educação e a questão hoje importante da segurança, Ricardo Silveira elencou o desenvolvimento como grande desafio de sua gestão nesse segundo mandato. "É no que eu estou focado agora, eu acho que a população do Quixadá precisa de políticas públicas voltadas para a melhoria de vida no que concede o desenvolvimento econômico", informou.