Lixão do Crato é desativado após registrar o maior incêndio da história do município

No início de agosto, o lixão do Crato registrou uma ocorrência de incêndio. Os trabalhos para controlar o fogo e dissipar a fumaça duraram mais de uma semana

O lixão do município do Crato, distante 538 km de Fortaleza, foi desativado nesta sexta-feira, 30, após registros recorrentes de incêndios no local. Agora, com a suspensão do lixão, os resíduos poderão ser descartados em uma dispensa temporária localizada em Juazeiro do Norte, localizado a 507 km da capital do Ceará.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, na manhã desta sexta-feira, 30, o procurador do município do Crato, Rennan Xenofonte, explicou que o edital de contratação de uma empresa que trabalhe com aterro sanitário foi publicado hoje.

“Nós vamos contratar um aterro sanitário que vai dar a destinação final para esse lixo e vamos começar a recuperar aquela área que foi degradada ao longo do tempo. A primeira contratação, de caráter emergencial, terá duração de 90 dias”, pontuou.