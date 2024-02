MPCE denuncia 27 pessoas por tráfico de drogas no Cariri

27 pessoas suspeitas de tráfico de drogas foram denunciadas pela 12ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, nessa segunda-feira, 5. Segundo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), os acusados são suspeitos de ‘impulsionar o comércio de substâncias ilícitas’ em seis municípios do interior do Ceará.

O órgão apontou que os suspeitos foram denunciados após a extração de dados do aparelho celular de um homem identificado como “Cabelinho”, que seria o líder da organização criminosa.

No aparelho, foram encontradas mensagens e fotos que indicavam um esquema de tráfico de drogas que envolvia pelo menos 26 pessoas.