Serrano confirma mudanças de vice-presidentes de Agente Operador e Negócios de Varejo na Caixa

A presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, confirmou que haverá mudanças nas vice-presidências de Agente Operador e Negócios de Varejo do banco.

Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na terça-feira, 25, as trocas na diretoria executiva vão ocorrer após pressão de alas do governo para demitir altos executivos que participaram da gestão Pedro Guimarães, que saiu do banco em 2022 após denúncias de funcionárias de abuso sexual e moral.

"Temos duas vice-presidências que ainda haverá alteração, de Agente Operador e Negócios de Varejo. Fora isso, apresentamos os dez vice-presidentes que vão tocar a instituição. Fora esses dois, depois vamos estar com equipe completamente montada."

Serrano, porém, disse que os novos nomes ainda não estão definidos e serão escolhidos por processo seletivo.

