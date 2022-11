Cariri registra 39 incêndios urbanos em 2022, sendo 22 apenas em outubro

A região do Cariri cearense, por meio do Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte, registrou 39 incêndios urbanos em 2022. Desse total, 22 foram registrados durante o mês de outubro. No balanço do Estado, o Ceará soma, até o momento, 976 casos.

Em entrevista à rádio CBN Cariri, nesta terça-feira, 8, o coronel dos Bombeiros de Juazeiro do Norte, Agnaldo Alexandre, destaca que os principais casos estão relacionados a acidentes residenciais com eletroeletrônicos.

“Pela nossa prática de trabalho, a maioria dos incêndio são urbanos ocasionados por eletroeletrônicos deixados por velas acesas, principalmente nesse período que temos romaria”, disse.

Ainda segundo Agnaldo, entre os itens estão pranchas de cabelos que são deixadas ligadas, onde é orientado a não deixar os itens próximo a colchões ou cortinas para evitar os danos. Em caso de incêndio, o coronel orienta a ligar para o 193, número do Corpo de Bombeiros.



“O Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte tem utilizado de todos os meios para combater esses incêndios, tanto urbanos como florestais”, pontua.



