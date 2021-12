HRC atendeu mais de 3 mil pessoas vítimas de acidentes de trânsito até novembro de 2021

No Hospital Regional do Cariri (HRC), o acumulado até novembro deste ano registrou 3.102 atendimentos a acidentados no trânsito. Desses, 379 foram registrados apenas no último mês. Em outubro foram 434 pessoas acidentadas, a maioria delas com idades entre 20 e 40 anos. No fim do ano, a aproximação da temporada de férias e o aumento de viagens podem impactar diretamente no número de acidentes de trânsito.

LEIA TAMBÉM | Motoristas não precisarão pagar o seguro DPVAT em 2022

Mais de 54% dos acidentes envolvem motocicletas, segundo o médico Frederico Alencar, coordenador da ortopedia do Hospital Regional do Cariri (HRC). Na maioria dos casos, as pessoas envolvidas em acidentes de trânsito não têm somente fraturas, eles podem apresentar trauma abdominal com lesão nos órgãos, traumas pulmonares ou cranianos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Hospital Regional do Cariri é um equipamento de alta complexidade em que os pacientes podem receber atendimento de várias especialidades em conjunto. “Nós temos uma meta de atender os pacientes em até oito dias, desde a sua entrada até a sua liberação. Muitas vezes essa meta é extrapolada e alguns pacientes chegam a ficar meses internado”, explicou o ortopedista Frederico Alencar em entrevista ao jornalista Farias Jr da rádio CBN Cariri.

Sobre o assunto Número de acidentes com mortes em Fortaleza têm queda de 64,5% em vias com velocidade reduzida

PRF lança operação de segurança no trânsito durante férias, fim de ano e Carnaval

Balanço da Infraestrutura registra 108 obras públicas entregues no ano

O médico ressalta a importância de evitar remoções indevidas de pessoas feridas em acidentes de trânsito. “A população tentar fazer a remoção de um acidentado por conta própria põe em risco o paciente, pois ele pode sofrer lesão na coluna ou sangramentos, causando ainda o óbito no local. Existem protocolos para remoção dos pacientes que são testados e eficazes. É importante que as instituições públicas responsáveis sejam acionadas”, afirma.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags