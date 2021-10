Lacen do Cariri inicia diagnóstico de doenças respiratórias

A unidade já realiza o teste de detecção do novo coronavírus e deve implantar o diagnóstico de demais viírus até o final do mês de outubro

A unidade do Laboratório Central de Saúde do Ceará (Lacen), da região do Cariri, está apta para realizar diagnósticos de doenças respiratórias por meio da metodologia de PCR, que permite a detecção de 21 tipos de vírus. Dentre os diagnósticos estão inclusos os testes tipo RT-PCR da Covid-19.

De acordo com a diretora da rede de laboratórios estaduais, Liana Perdigão, o diagnóstico do novo coronavírus já está sendo realizado no Lacen do Cariri e dos demais vírus deve ser implantado até o final do mês de outubro.

A medida tem como objetivo descentralizar o diagnóstico de doenças respiratórias que antes eram feitas apenas no Lacen Ceará, localizado em Fortaleza. “Essa descentralização faz parte da plataforma de modernização da Secretaria da Saúde do Estado e vai abranger todos os municípios da região do Cariri”, afirmou Liana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Cariri: Missão Velha começa a vacinar adolescentes de 12 anos

Dez hospitais com leitos de UTI Covid ativos estão sem pacientes internados no Ceará

Urca realiza pesquisa sobre atividade física e sequelas da Covid-19

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) o Lacen do Cariri já realizou cerca de 630 mil testes para detecção do novo coronavírus até este mês de outubro de 2021. A expectativa é que os diagnósticos possam ser realizados com mais rapidez, sem a necessidade do envio de material para Fortaleza.

A diretora explica ainda que os testes realizados pelo laboratório são, em sua maioria, para a detecção de doenças sazonais. “As mais comuns são a influência A e B; o H1N1, que é um que é uma doença relativamente grave; o vírus sincicial respiratório; adenovírus e rinovírus e os coronavírus sazonais. Então temos um painel de vírus que podem ser identificados para tomada de decisão do tratamento do paciente”, disse.



Com informações do repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags