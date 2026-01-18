Estudo: a cada 10 idosos no Brasil com sintomas depressivos, apenas 4 recebem diagnóstico

Foto de apoio ilustrativo / Crédito: FCO FONTENELE

A cada dez idosos no Brasil que apresentam algum sintoma de depressão, apenas quatro são diagnosticados com a doença. O subdiagnóstico foi apontado em um estudo realizado pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e da University College London (Reino Unido), divulgado nessa sexta-feira, 16. Leia também | Mulheres têm carga genética mais alta para depressão, conclui pesquisa



Para a análise, os pesquisadores utilizaram entrevistas feitas com 6.872 pessoas acima de 60 anos no País, e que constam no Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (Elsi-Brasil), amostra conduzida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-MG) entre 2019 e 2021.

Entre os participantes, 12,2% disseram ter sido diagnosticados e 8,1% afirmaram tomar medicamentos relacionados ao transtorno. Fatores para o diagnóstico de depressão A análise associou entre os principais fatores do diagnóstico "ser do sexo feminino, ter menos de 8 anos de escolaridade e não praticar atividades físicas".

No entanto, 15,6% dos entrevistados relataram ter sintomas depressivos. Entre eles, 62,7% disseram que, mesmo se sentindo deprimidos, nunca receberam confirmação clínica da patologia.