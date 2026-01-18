Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estudo: a cada 10 idosos no Brasil com sintomas depressivos, apenas 4 recebem diagnóstico

Subnotificação foi apontada em uma pesquisa realizada pela pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e da University College London (Reino Unido)
Gabriela Almeida Repórter O POVO
A cada dez idosos no Brasil que apresentam algum sintoma de depressão, apenas quatro são diagnosticados com a doença. O subdiagnóstico foi apontado em um estudo realizado pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e da University College London (Reino Unido), divulgado nessa sexta-feira, 16.

Para a análise, os pesquisadores utilizaram entrevistas feitas com 6.872 pessoas acima de 60 anos no País, e que constam no Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (Elsi-Brasil), amostra conduzida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-MG) entre 2019 e 2021.

Cada um dos entrevistados foi questionado se já havia sido diagnosticado com depressão e se fazia uso de medicamentos para tratar a doença. Também foi avaliado se eles apresentavam sintomas depressivos.

Entre os participantes, 12,2% disseram ter sido diagnosticados e 8,1% afirmaram tomar medicamentos relacionados ao transtorno.

Fatores para o diagnóstico de depressão

A análise associou entre os principais fatores do diagnóstico "ser do sexo feminino, ter menos de 8 anos de escolaridade e não praticar atividades físicas".

No entanto, 15,6% dos entrevistados relataram ter sintomas depressivos. Entre eles, 62,7% disseram que, mesmo se sentindo deprimidos, nunca receberam confirmação clínica da patologia.  

A conclusão da pesquisa é de que, apesar de parte dos participantes relatar ter sentimentos como tristeza, solidão ou perda de prazer nas atividades, apenas quatro em cada dez deles receberam diagnóstico médico de depressão, o que mostra que casos podem estar sendo subnotficados no País. 

