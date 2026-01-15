Popeye Brasileiro: quem era o fisiculturista que morreu em PE

Quem era o Popeye Brasileiro, fisiculturista que morreu em RecifeFisiculturista pernambucano ganhou notoriedade pelo físico extremo e virou símbolo dos riscos de práticas estéticas perigosas
Arlindo de Souza, natural de Olinda (PE) e conhecido nacionalmente como o “Popeye Brasileiro” ou "Arlindo Anomalia", morreu aos 55 anos idade na madrugada dessa terça-feira, 13, no Hospital Otávio de Freitas, na zona oeste do Recife.
Ele estava internado desde dezembro de 2025 em decorrência de complicações de saúde, em um quadro que acabou agravado por problemas renais.
Confira a seguir quem era a personalidade e como ficou famoso, principalmente nos anos 2000.
Arlindo ficou conhecido na mídia e nas redes sociais por exibir um físico incomum, com músculos dos braços extremamente volumosos, resultado de aplicações de óleo mineral e outras substâncias diretamente na musculatura ao longo de muitos anos.
A aparência o rendeu comparações com o personagem de desenho animado Popeye, o marinheiro, e foi essa associação que acabou consolidando seu apelido popular.
A notoriedade de Arlindo começou a ganhar força no início dos anos 2000, quando passou a participar de programas de televisão e vídeos que viralizavam, exibindo seus braços e comentando sobre sua rotina de treino e “modificações” corporais.
Nas redes sociais, ele acumula mais de 30 mil seguidores, que acompanhavam sua vida e suas postagens sobre treinamento e estilo de vida.
Popeye Brasileiro: vida pessoal e trabalho
Apesar da visibilidade conquistada, Arlindo não deixou de lado atividades comuns do cotidiano. De família humilde e filho caçula, ele não completou o ensino médio e trabalhou ao longo da vida em atividades informais, como pedreiro e vendedor de água mineral.
Parentes lembram de sua personalidade calorosa e da presença constante na comunidade de Águas Compridas.
De acordo com o sobrinho de Arlindo, Denis Gomes de Luna, o "Popeye" iniciou a injeção de óleo mineral no corpo após seu irmão ser morto em um assalto. A fonte afirma em entrevista pública que foi por esse irmão que o pernambucano se interessou por musculação.
Riscos e debates sobre saúde
A prática de injetar substâncias como óleo mineral e álcool nos músculos é amplamente condenada por médicos e especialistas em saúde.
O método não tem indicação médica e pode causar inflamações, infecções, formação de coágulos e danos a órgãos internos, incluindo os rins e o fígado, de acordo com estudos da Sociedade Brasileira de Medicina.
O caso de Arlindo reacendeu debates sobre a importância de orientação profissional e cuidados médicos no uso de anabolizantes ou substâncias que visam alterar o corpo de forma artificial.
Para muitos, a história do “Popeye Brasileiro” serve como alerta sobre os riscos de práticas estéticas extremas e a necessidade de políticas de saúde pública que promovam educação, prevenção e acompanhamento seguro para quem busca resultados estéticos no esporte.
A perda de Arlindo de Souza foi lamentada por fãs, colegas e moradores de sua comunidade, que o descrevem como uma figura marcante e lembram de seu jeito afável, apesar das controvérsias que cercaram sua trajetória pública.