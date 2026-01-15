Popeye Brasileiro: quem era o fisiculturista que morreu em PE

O Popeye Brasileiro se dizia o Rei da Simetria Fisiculturista em suas redes sociais / Crédito: Reprodução Instagram @arlindoanomalia

Arlindo de Souza, natural de Olinda (PE) e conhecido nacionalmente como o “Popeye Brasileiro” ou "Arlindo Anomalia", morreu aos 55 anos idade na madrugada dessa terça-feira, 13, no Hospital Otávio de Freitas, na zona oeste do Recife. Ele estava internado desde dezembro de 2025 em decorrência de complicações de saúde, em um quadro que acabou agravado por problemas renais.

Arlindo ficou conhecido na mídia e nas redes sociais por exibir um físico incomum, com músculos dos braços extremamente volumosos, resultado de aplicações de óleo mineral e outras substâncias diretamente na musculatura ao longo de muitos anos. A aparência o rendeu comparações com o personagem de desenho animado Popeye, o marinheiro, e foi essa associação que acabou consolidando seu apelido popular.

A notoriedade de Arlindo começou a ganhar força no início dos anos 2000, quando passou a participar de programas de televisão e vídeos que viralizavam, exibindo seus braços e comentando sobre sua rotina de treino e “modificações” corporais. Nas redes sociais, ele acumula mais de 30 mil seguidores, que acompanhavam sua vida e suas postagens sobre treinamento e estilo de vida. Popeye Brasileiro: vida pessoal e trabalho Apesar da visibilidade conquistada, Arlindo não deixou de lado atividades comuns do cotidiano. De família humilde e filho caçula, ele não completou o ensino médio e trabalhou ao longo da vida em atividades informais, como pedreiro e vendedor de água mineral.