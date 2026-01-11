Polícia de SP investiga morte de PM por "estar no lugar errado"

Agente teria sido vítima do "tribunal do crime" após comparecer a aniversário em área dominada por facção

A Polícia Civil do Estado de São Paulo está investigando a possível morte do policial militar Fabrício Gomes de Santana, 40, desaparecido desde a quarta-feira passada, 7, na capital paulista. Um corpo semelhante ao do PM foi encontrado morto durante a manhã deste domingo, 11, em uma área de mata.

Em coletiva de imprensa realizada na tarde de hoje, o delegado responsável pela investigação, Vitor Santos de Jesus, afirmou que Fabrício pode ter sido morto por "estar no lugar errado". Os executores seriam membros de uma organização criminosa paulista, que souberam do comparecimento do policial a um aniversário em região dominada pelo tráfico. As informações são do portal G1 São Paulo.

Conforme a investigação, o PM esteve em um aniversário na zona Sul de São Paulo, onde se desentendeu com um homem que fazia uso de drogas no recinto. Revoltado com o policial, o homem ligou para chefes do crime na região que convocaram o policial e o amigo que o levou até a festa para darem explicação.

No local combinado, o agente foi julgado no "tribunal do crime" e condenado a morte por ser policial e estar em área dominada pela facção.