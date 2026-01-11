Polícia de SP investiga morte de PM por "estar no lugar errado"Agente teria sido vítima do "tribunal do crime" após comparecer a aniversário em área dominada por facção
A Polícia Civil do Estado de São Paulo está investigando a possível morte do policial militar Fabrício Gomes de Santana, 40, desaparecido desde a quarta-feira passada, 7, na capital paulista. Um corpo semelhante ao do PM foi encontrado morto durante a manhã deste domingo, 11, em uma área de mata.
LEIA TAMBÉM | Peças sacras furtadas há 20 anos são devolvidas à Arquidiocese do Rio
Em coletiva de imprensa realizada na tarde de hoje, o delegado responsável pela investigação, Vitor Santos de Jesus, afirmou que Fabrício pode ter sido morto por "estar no lugar errado". Os executores seriam membros de uma organização criminosa paulista, que souberam do comparecimento do policial a um aniversário em região dominada pelo tráfico. As informações são do portal G1 São Paulo.
Conforme a investigação, o PM esteve em um aniversário na zona Sul de São Paulo, onde se desentendeu com um homem que fazia uso de drogas no recinto. Revoltado com o policial, o homem ligou para chefes do crime na região que convocaram o policial e o amigo que o levou até a festa para darem explicação.
Leia mais
No local combinado, o agente foi julgado no "tribunal do crime" e condenado a morte por ser policial e estar em área dominada pela facção.
"Nesse local, teria ocorrido um 'julgamento' sumário, e o policial teria sido condenado à morte pelo simples fato de ser policial e de estar 'no lugar errado, na hora errada'. 'Não poderia estar ali' naquela região, que seria um reduto do crime, vamos dizer assim. A partir daí demos sequência na investigação", afirma Santos.
Exame de DNA irá revelar se corpo era de PM
O corpo encontrado na zona de mata do município foi recolhido e levado para análise laboratorial. Um exame de DNA irá revelar se o cadáver é ou não de Fabrício. Uma aliança também foi encontrada no local.
O caseiro do sítio onde o corpo foi descoberto está preso preventivamente, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP).
LEIA TAMBÉM | Morre Manoel Carlos, um dos principais autores de novela brasileira