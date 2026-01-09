Peças sacras furtadas há 20 anos são devolvidas à Arquidiocese do Rio

A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), restituiu cinco peças sacras e diversos bens arqueológicos à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Elas foram apreendidas pela PF na Feira de Antiguidades da Gávea, zona sul do Rio, durante uma operação realizada em dezembro de 2002. A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), restituiu cinco peças sacras e diversos bens arqueológicos à Arquidiocese do Rio de Janeiro.

A cerimônia de entrega ocorreu, na quarta-feira (7), na Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, na Rua Sete de Setembro esquina de Primeiro de Março, região central da cidade. As peças foram restituídas após os trâmites legais e a definição do destino dos bens. As esculturas foram entregues à Comissão de Patrimônio Histórico e Cultural da Arquidiocese, conforme recomendação do Iphan. A devolução foi realizada com base no princípio da “mão morta”, que estabelece a permanência de bens vinculados à Igreja sob sua guarda.