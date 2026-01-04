Jovens de MG que desapareceram são encontrados mortos em SC

A Polícia Científica de Santa Catarina confirmou, neste domingo, 4, que os quatro corpos localizados em Biguaçu pertencem aos jovens mineiros que estavam desaparecidos no estado. As vítimas foram encontradas no sábado, às margens de uma estrada no bairro Fundos em Biguaçu, na Grande Florianópolis. A localização ocorreu por volta das 8h45min de sábado após uma denúncia recebida pela Polícia Militar (PM). Segundo a PM, os corpos apresentavam sinais de decomposição, estavam amarrados possuíam indícios de mutilação.

Até o momento, as causas exatas das mortes ainda não foram detalhadas pelas autoridades e a motivação do crime permanece desconhecida. As informações são do g1 Santa Catarina. Os jovens foram identificados como: Daniel Luiz da Silveira, 28 anos;

Bruno Máximo da Silva, 28 anos;

Guilherme Macedo de Almeida, 20 anos; e

Sílvia Aparecida do Prado, mãe de Pedro Henrique, afirmou à imprensa de Minas Gerais que familiares de Guilherme reconheceram os corpos ainda no sábado por meio de tatuagens.

Quem eram as quatro vítimas

Os quatro jovens haviam se mudado para Santa Catarina entre outubro e dezembro de 2025 para buscar por emprego e melhores condições de vida. Guilherme estava na região há cerca de 20 dias e tinha um emprego garantido para começar na segunda-feira, 5. As investigações, conduzidas pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas, revelaram que os jovens foram vistos pela última vez no Centro de Florianópolis. Câmeras de monitoramento registraram o último contato visual com os jovens, na madrugada do desaparecimento, em frente ao prédio onde moravam. Os amigos dividiam residência no bairro Barreiros, em São José, cidade vizinha à capital.