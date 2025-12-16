Jovem brasileiro morre após sofrer acidente no Caribe

Ele morava no Chile há oito anos, onde trabalhava como guia turístico / Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O jovem brasileiro Sávio Emanuel Arruda Duarte Trajano da Silva, de 26 anos, morreu após sofrer um acidente de quadriciclo durante um passeio turístico em Curaçao, no Caribe. Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Sávio estava na ilha acompanhado de uma amiga para comemorar seu aniversário, que seria celebrado no próximo dia 22 de dezembro.

Segundo informações repassadas pela família, o acidente ocorreu na tarde do sábado passado, 13. De acordo com o portal g1, Sávio conduzia o quadriciclo quando perdeu o controle do veículo ao passar por um buraco e acabou colidindo com um muro. Após o impacto, ele foi socorrido e levado a um hospital da região, mas, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu. A amiga que o acompanhava também sofreu ferimentos, mas permanece internada, em estado estável, consciente e em recuperação. Sávio e a amiga haviam chegado a Curaçao no dia anterior ao acidente, após visitarem outras praias do Caribe.