Homens armados roubam obras de Matisse e Portinari em SP

Homens armados roubam obras de Matisse e Portinari em SPRoubo na Biblioteca Mário de Andrade alarma autoridades; saiba quais obras foram levadas e como a polícia investiga o caso
A manhã deste domingo, 7, foi marcada por um assalto audacioso na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, no Centro de São Paulo.
Dois criminosos armados invadiram o espaço cultural e roubaram gravuras dos artistas Henri Matisse e Candido Portinari, parte da exposição “Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade”. A exposição estava no seu último dia.
Os assaltantes renderam os seguranças da biblioteca e fugiram em direção à estação Anhangabaú do metrô, segundo informações do g1 São Paulo.
Equipes que patrulhavam a região iniciaram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. A Prefeitura informou que câmeras do sistema Smart Sampa identificaram os ladrões, que seguem procurados.
O que foi levado: gravuras raras dos dois artistas
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa confirmou que os criminosos levaram oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Candido Portinari, estas pertencentes à série “Menino de Engenho”.
As obras integravam uma mostra realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), que incluía peças raras e de grande relevância histórica.
Antes do roubo, o perfil da biblioteca havia publicado uma foto da exposição, revelando algumas das pranchas do livro “Jazz”, de Matisse, que contava com 20 ilustrações originais.
Entre as gravuras roubadas de Matisse estão “O palhaço”, “O circo”, “Senhor leal”, “O pesadelo do elefante branco”, “Os Codomas”, “O nadador no aquário”, “O engolidor de palavras” e “O cowboy”. Detalhes das obras foram exibidos em um vídeo do MAM publicado no YouTube, que mostra elementos do trabalho do artista.
Questionada sobre o valor das obras roubadas, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa disse que a Biblioteca ainda estava passando por perícia e não tinha informação sobre o valor.
Quem são Matisse e Portinari
Henri Matisse foi um dos maiores nomes da arte moderna mundial, reconhecido por liderar o Fauvismo, movimento marcado pelo uso intenso das cores e pela expressividade visual. Suas gravuras, pinturas e esculturas influenciaram gerações e marcaram o início do século 20.
Candido Portinari, por sua vez, é considerado um dos mais importantes artistas plásticos brasileiros, com projeção internacional. Em 2007, “O lavrador de café” foi roubado do Masp, em São Paulo.
Secretaria afirma que obras tinham seguro
Em nota, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa destacou que todo o acervo da exposição estava coberto por apólice de seguro vigente e que a biblioteca dispõe de equipe de vigilância e sistema de câmeras.
Segundo a pasta, todo o material útil para investigação já foi entregue às autoridades. A Guarda Civil Municipal também reforçou o policiamento no entorno.
Biblioteca centenária já havia sido alvo em 2006
A Biblioteca Mário de Andrade, mantida pela gestão municipal, é a segunda maior do país e completou 100 anos em fevereiro. Em 2024, recebeu mais de 207 mil visitantes. Essa não é a primeira vez que o local enfrenta crimes desse tipo.
Em 2006, doze gravuras raras do século 19 foram furtadas e só foram recuperadas 18 anos depois, em 2024, pela Polícia Federal. As peças pertenciam ao livro “Souvenirs de Rio de Janeiro”, do suíço Johann Jacob Steinmann, e foram encontradas com um colecionador que as adquiriu legalmente em uma casa de leilões em Londres.