Homens armados roubam obras de Matisse e Portinari em SP

A manhã deste domingo, 7, foi marcada por um assalto audacioso na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, no Centro de São Paulo. Dois criminosos armados invadiram o espaço cultural e roubaram gravuras dos artistas Henri Matisse e Candido Portinari, parte da exposição “Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade”. A exposição estava no seu último dia.

As obras integravam uma mostra realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), que incluía peças raras e de grande relevância histórica. Antes do roubo, o perfil da biblioteca havia publicado uma foto da exposição, revelando algumas das pranchas do livro “Jazz”, de Matisse, que contava com 20 ilustrações originais. Entre as gravuras roubadas de Matisse estão “O palhaço”, “O circo”, “Senhor leal”, “O pesadelo do elefante branco”, “Os Codomas”, “O nadador no aquário”, “O engolidor de palavras” e “O cowboy”. Detalhes das obras foram exibidos em um vídeo do MAM publicado no YouTube, que mostra elementos do trabalho do artista.

Questionada sobre o valor das obras roubadas, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa disse que a Biblioteca ainda estava passando por perícia e não tinha informação sobre o valor. Quem são Matisse e Portinari View of Collioure (1905), é um exemplo do estilo que Matisse empregou durante o seu período inicial do Fauvismo. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons