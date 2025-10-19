Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roubo no Louvre: o que se sabe sobre o crime no museu de Paris
Agência BBC

A ministra da Cultura da França, Rachida Dati, confirmou que houve um roubo no Museu do Louvre, em Paris
Autor Giulia Granchi - BBC News Brasil
Museu louvre visto de fora
Getty Images
O Museu do Louvre existe desde 1793 e é o mais conhecido e visitado do mundo

A ministra da Cultura da França, Rachida Dati, confirmou que houve um roubo no Museu do Louvre, em Paris — o mais visitado do mundo. Segundo ela, não há feridos, e as equipes do museu e a polícia estão no local conduzindo as investigações.

O Louvre informou em sua conta oficial no X que "permanecerá fechado hoje por motivos excepcionais." Imagens publicadas nas redes sociais mostram visitantes e seguranças presos dentro do museu após o incidente. Do lado de fora, os portões cinzentos aparecem fechados, e pessoas que chegavam ao local foram informadas de que o museu não abriria neste sábado.

O roubo ocorreu na manhã de hoje, pouco depois da abertura do museu. Ainda não se sabe o que, se é que algo, foi levado, nem quem estaria envolvido na ação. Também não há informações sobre como o crime aconteceu.

Esta reportagem está sendo atualizada.

