PF investiga fraude em contratos de pavimentação do Dnocs em Fortaleza e Natal

Operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria Geral da União (CGU) cumpre 11 mandados de busca e apreensão, nesta sexta-feira, 28, nas capitais Fortaleza (9) e Natal (2).
Operação "Fake Road" investiga suspeitas de irregularidades em contratos de pavimentação firmados pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs) e financiados por emendas parlamentares, entre 2022 e 2023.
O prejuízo estimado com as contratações seria de aproximadamente R$ 22 milhões.
De acordo com as investigações da CGU, servidores do Dnocs e empresas privadas teriam praticado superfaturamento, execução parcial ou inexistente de serviços, medições irregulares e favorecimento indevido.
Além dos mandados, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou ainda o bloqueio cautelar de bens e valores, além de indisponibilidade de imóveis e veículos, busca pessoal e veicular e quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático dos investigados.