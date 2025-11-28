PF investiga fraude em contratos de pavimentação do Dnocs em Fortaleza e Natal

Sede do Dnocs em Fortaleza / Crédito: Francisco Fontenele

Operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria Geral da União (CGU) cumpre 11 mandados de busca e apreensão, nesta sexta-feira, 28, nas capitais Fortaleza (9) e Natal (2). Operação "Fake Road" investiga suspeitas de irregularidades em contratos de pavimentação firmados pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs) e financiados por emendas parlamentares, entre 2022 e 2023.