PF investiga fraude em contratos de pavimentação do Dnocs em Fortaleza e Natal

Estão sendo cumpridos nove mandados em Fortaleza e dois em Natal. Contratos foram firmados pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) e financiados por emendas parlamentares, entre 2022 e 2023. Prejuízo seria estimado em R$ 22 milhões
Operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria Geral da União (CGU) cumpre 11 mandados de busca e apreensão, nesta sexta-feira, 28, nas capitais Fortaleza (9) e Natal (2). 

Operação "Fake Road" investiga suspeitas de irregularidades em contratos de pavimentação firmados pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs) e financiados por emendas parlamentares, entre 2022 e 2023. 

O prejuízo estimado com as contratações seria de aproximadamente R$ 22 milhões. 

De acordo com as investigações da CGU, servidores do Dnocs e empresas privadas teriam praticado superfaturamento, execução parcial ou inexistente de serviços, medições irregulares e favorecimento indevido.

Além dos mandados, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou ainda o bloqueio cautelar de bens e valores, além de indisponibilidade de imóveis e veículos, busca pessoal e veicular e quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático dos investigados.

 

 

 

