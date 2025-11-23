Brasileiros presos levavam 7 toneladas de cocaína para a Europa

Eram duas embarcações saídas do litoral de Santa Catarina. Os tripulantes tinham a Europa como destino

Dez brasileiros foram presos pela Marinha portuguesa transportando mais de sete toneladas de cocaína . A prisão e apreensão dos ilícitos aconteceu em águas internacionais, próximo à costa de Portugal e da Ilha da Madeira. Os tripulantes tinham a Europa como destino.

A ação policial foi realizada entre segunda, 17, e quinta-feira, 20. Eram duas embarcações saídas do litoral de Santa Catarina. Foram localizadas a partir de informações compartilhadas entre a Polícia Federal e autoridades estrangeiras.

A cooperação se deu entre autoridades brasileiras, portuguesas, norte-americanas e organismos internacionais, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico transnacional de drogas. Informações são da Polícia Federal.

Embarcações inteceptadas em operação internacional de combate ao tráfico transnacional de drogas Crédito: Divulgação/Polícia Federal

A identidade dos brasileiros não foi divulgada e não se sabe se eles serão extraditados. Há indicativos de que "os 10 detidos vão ser presentes à autoridade judiciária competente no Tribunal Judicial do Funchal, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação", conforme informou a Polícia Judiciária de Portugal ao portal Portugal Giro.