Brasileiros presos levavam 7 toneladas de cocaína para a Europa

Brasileiros são presos com 7 toneladas de cocaína em direção à EuropaEram duas embarcações saídas do litoral de Santa Catarina. Os tripulantes tinham a Europa como destino
Dez brasileiros foram presos pela Marinha portuguesa transportando mais de sete toneladas de cocaína. A prisão e apreensão dos ilícitos aconteceu em águas internacionais, próximo à costa de Portugal e da Ilha da Madeira. Os tripulantes tinham a Europa como destino.
A ação policial foi realizada entre segunda, 17, e quinta-feira, 20. Eram duas embarcações saídas do litoral de Santa Catarina. Foram localizadas a partir de informações compartilhadas entre a Polícia Federal e autoridades estrangeiras.
A cooperação se deu entre autoridades brasileiras, portuguesas, norte-americanas e organismos internacionais, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico transnacional de drogas. Informações são da Polícia Federal.
A identidade dos brasileiros não foi divulgada e não se sabe se eles serão extraditados. Há indicativos de que "os 10 detidos vão ser presentes à autoridade judiciária competente no Tribunal Judicial do Funchal, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação", conforme informou a Polícia Judiciária de Portugal ao portal Portugal Giro.
Segundo a PF, os “procedimentos legais serão conduzidos em Portugal, enquanto a Polícia Federal brasileira acompanha as investigações”.