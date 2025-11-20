Micro-ondas pode ter causado incêndio na COP30

Bombeiros apagaram o fogo em seis minutos, segundo corporação; incêndio na COP30 foi registrado no início da tarde

Um incêndio foi registrado no início da tarde dessa quinta-feira, 20, na área conhecida como “Blue Zone”, na COP30, que acontece em Belém, no Pará. O fogo foi controlado em seis minutos, segundo o Corpo de Bombeiros.



No entanto, uma falha em um equipamento eletrônico pode ter sido a causa do fogo. A principal suspeita até o momento é que esse equipamento pode ter sido um micro-ondas, mas as investigações continuam.

