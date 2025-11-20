Micro-ondas pode ter causado incêndio na COP30

Micro-ondas pode ter causado incêndio na COP30Bombeiros apagaram o fogo em seis minutos, segundo corporação; incêndio na COP30 foi registrado no início da tarde
Um incêndio foi registrado no início da tarde dessa quinta-feira, 20, na área conhecida como “Blue Zone”, na COP30, que acontece em Belém, no Pará. O fogo foi controlado em seis minutos, segundo o Corpo de Bombeiros.
No entanto, uma falha em um equipamento eletrônico pode ter sido a causa do fogo. A principal suspeita até o momento é que esse equipamento pode ter sido um micro-ondas, mas as investigações continuam.
De acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná, 56 agentes da corporação atuaram na ocorrência, além de uma equipe externa posicionada com um carro de combate. Ainda conforme a corporação, foram utilizados 240 extintores de incêndio e uma mangueira instalada no local.
O incêndio foi registrado no início da tarde enquanto ocorriam as negociações entre representantes de países, além de discussões envolvendo ativistas e pesquisadores.