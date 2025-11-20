Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndio leva seguranças a evacuarem sede da COP30

Fogo foi registrado no início da tarde desta quinta-feira, 20 de novembro. A organização da COP30 afirmou que o incêndio já foi controlado e não deixou feridos
Um incêndio foi declarado nesta quinta-feira, 20, no pavilhão central da COP30, em Belém, o que levou a segurança do evento a evacuar o local. As chamas começaram na entrada, e a fumaça começou a se espalhar pelo interior do local. Equipes da segurança e da ONU recorreram a extintores para tentar conter o fogo.

Por volta das 14h05, seguranças passaram a dar ordens para que as pessoas deixassem o local. Houve correria e gritos durante o processo de evacuação.

A organização da COP30, conduzida pelo governo brasileiro, afirmou que o incêndio já foi controlado e não deixou feridos — informações também fornecidas pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Belém.

"As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local", informou a assessoria da COP30.

Ainda não há mais informações sobre a proporção ou a causa do incêndio.

O incêndio, segundo relatos, teria começado próximo ao Pavilhão da Itália, na Zona Azul (Blue Zone) da COP, dedicada às negociações, e queimou parte de uma lona plástica que faz a cobertura do local.

Ambulâncias, viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal foram enviadas ao local.

Vídeos do locai mostram movimento de ambulâncias e milhares de participantes do evento do lado de fora. 

Comunicado da ONU

"O chefe dos bombeiros do país anfitrião ordenou a evacuação de todo o local. O Corpo de Bombeiros realizará verificações de segurança completas e deverá fornecer uma atualização às 16h", informou a ONU.

"Informamos que as instalações agora estão sob a autoridade do país anfitrião e não são mais consideradas uma Zona Azul", acrescentou a organização internacional. 

