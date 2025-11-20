Incêndio leva seguranças a evacuarem sede da COP30

Fogo foi registrado no início da tarde desta quinta-feira, 20 de novembro. A organização da COP30 afirmou que o incêndio já foi controlado e não deixou feridos

Um incêndio foi declarado nesta quinta-feira, 20, no pavilhão central da COP30 , em Belém, o que levou a segurança do evento a evacuar o local. As chamas começaram na entrada, e a fumaça começou a se espalhar pelo interior do local. Equipes da segurança e da ONU recorreram a extintores para tentar conter o fogo.

Por volta das 14h05, seguranças passaram a dar ordens para que as pessoas deixassem o local. Houve correria e gritos durante o processo de evacuação.

A organização da COP30, conduzida pelo governo brasileiro, afirmou que o incêndio já foi controlado e não deixou feridos — informações também fornecidas pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Belém.

"As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local", informou a assessoria da COP30.

Ainda não há mais informações sobre a proporção ou a causa do incêndio.