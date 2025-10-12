Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis e cogumelos

Imagem de apoio ilustrativo. Na foto a planta Cannabis Sativa / Crédito: FÁBIO LIMA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de produtos à base de cannabis das empresas Hemp Vegan e Cannafy. Também foi alvo de fiscalização da Anvisa a empresa De Volta às Raízes, que vende produtos feitos com cogumelos. A Resolução 3.987/2025, com a lista de itens vetados, foi publicada no Diário Oficial da União, da última quinta-feira (10).

De acordo com a Anvisa, os produtos da Hemp Vegan não têm registro ou autorização da agência e são "fabricados por empresa desconhecida". A proibição determinada se aplica a todos os lotes de produtos derivados de cannabis da marca: - Produtos com Fitocanabinoides (CBG, CBG, CBDA) - Bálsamos Tópicos de CBD

- Gotas de CBD Fullspectrum Vegano - CBD Gummies Fullspectrum - CBD Paste Fullspectrum Vegan

- CBD + CBG Drops - Marca Hemp Vegan - CBD + CBDA Fullspectrum - Parches Musculares - 50 mg de CBD