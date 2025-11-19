Lula está em Belém para encerramento da COP30

Lula anuncia volta a Belém, enquanto negociadores avaliam primeiro rascunho na COP30 / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na reta final da COP30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna a Belém nesta quarta-feira, 19, para tentar destravar negociações que têm dificultado consensos na Conferência, prevista para terminar na sexta-feira, 21. Lula se reunirá com representantes de seis blocos, entre eles, União Europeia, Grupo Africano, Grupo de Pequenos Estados insulares e Grupo Árabe. A expectativa é que sua presença impulsione avanços em temas sensíveis, como financiamento climático, metas insuficientes apresentadas pelos países, medidas unilaterais de comércio e transparência.

O presidente também busca garantir que sua proposta de um mapa para o fim dos combustíveis fósseis, defendida na Cúpula dos Líderes e na abertura da COP30, seja incluída na declaração final como compromisso a ser aprofundado nas próximas conferências. Leia Mais | Da periferia à COP30: Marcele Oliveira leva justiça climática ao centro das negociações globais Os principais pontos de entrave nas negociações entre os quase 200 países na COP30 que ainda precisam chegar em um consenso até a elaboração do texto final: -Financiamento climático

-Pacote de adaptação

-Metas para a redução de emissões

-Transparência de dados

Além das reuniões multilaterais e bilaterais, Lula se reunirá com lideranças da sociedade civil, povos indígenas, comunidades tradicionais, governadores e prefeitos, encontros que ele próprio antecipou em mensagem lida pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no fim de semana. Leia Mais | COP30: "Nós ainda vamos conversar com a empresa", diz Elmano sobre Floresta do Aeroporto Belém: capital do Brasil Até sexta-feira, 21, último dia oficial da Conferência, Belém segue sendo, temporariamente, a capital do Brasil. A Lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e publicada no Diário Oficial da União como Lei 15.251, a medida tem caráter simbólico e político, segundo o governo, reforçando a centralidade da Amazônia na agenda ambiental internacional e o compromisso do país com os desafios globais do clima.