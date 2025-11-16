Lula envia mensagem aos participantes do Enem

'A educação abre caminhos': Lula envia mensagem aos participantes do EnemO presidente da República enviou mensagem de incentivo aos participantes do Enem 2025 e destacou o poder transformador da educação
Às vésperas do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou uma mensagem de incentivo aos cerca de 4,81 milhões de inscritos.
A publicação foi divulgada nas redes sociais na manhã deste domingo, 16.
Lula destacou o papel transformador da educação
“Eu não tive acesso à universidade, mas tive a chance de ser o presidente que mais investiu em educação, em universidades, em Institutos Federais e em oportunidades para a nossa juventude”, escreveu.
O presidente também ressaltou que considera a formação escolar o maior legado que pais podem oferecer aos filhos. “Acredito que a educação é o maior patrimônio que uma mãe ou um pai pode deixar. É ela que abre caminhos e permite escolhas.
"É por isso que sigo trabalhando para garantir escola de qualidade, oportunidades reais e políticas públicas como o Pé-de-Meia, para que ninguém desista de estudar”, acrescentou.
Lula finalizou a mensagem desejando tranquilidade aos participantes. “Que a prova de hoje seja um passo importante rumo ao futuro que cada estudante merece. Boa prova!”, concluiu.
Leia mais
Segundo dia de provas reúne milhões de estudantes
Neste domingo, 16, marca a realização do segundo dia do Enem, que mobiliza aproximadamente 4,8 milhões de estudantes em todo o País.
O total de inscritos representa um aumento de 11% em relação ao ano passado. No primeiro dia de exame, 3,5 milhões de participantes compareceram aos locais de prova.