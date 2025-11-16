Lula envia mensagem aos participantes do Enem

O presidente da República enviou mensagem de incentivo aos participantes do Enem 2025 e destacou o poder transformador da educação

A publicação foi divulgada nas redes sociais na manhã deste domingo, 16.

Às vésperas do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou uma mensagem de incentivo aos cerca de 4,81 milhões de inscritos.

Lula destacou o papel transformador da educação



“Eu não tive acesso à universidade, mas tive a chance de ser o presidente que mais investiu em educação, em universidades, em Institutos Federais e em oportunidades para a nossa juventude”, escreveu.

O presidente também ressaltou que considera a formação escolar o maior legado que pais podem oferecer aos filhos. “Acredito que a educação é o maior patrimônio que uma mãe ou um pai pode deixar. É ela que abre caminhos e permite escolhas.

"É por isso que sigo trabalhando para garantir escola de qualidade, oportunidades reais e políticas públicas como o Pé-de-Meia, para que ninguém desista de estudar”, acrescentou.

Lula finalizou a mensagem desejando tranquilidade aos participantes. “Que a prova de hoje seja um passo importante rumo ao futuro que cada estudante merece. Boa prova!”, concluiu.