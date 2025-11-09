Cidade do Paraná tenta se recuperar após destruição por tornado

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cidade do Paraná tenta se recuperar após destruição provocada por tornado

O fenômeno meteorológico deixou seis mortos e mais de 800 feridos. Os quase mil desabrigados estão sendo distribuídos em estabelecimentos de cidades próximas
Os trabalhos em Rio Bonito do Iguaçu se concentravam neste domingo, 9 na retirada dos escombros e em restabelecer os serviços essenciais, dois dias após um tornado que devastou a cidade do Paraná. 

O fenômeno meteorológico deixou seis mortos e mais de 800 feridos na sexta-feira, 7, após atingir a cidade de 14.000 habitantes.

A força do tornado, com ventos que alcançaram 250 quilômetros por hora, destruiu casas, estabelecimentos comerciais, escolas e centros de saúde. Veículos foram arrastados e árvores foram arrancadas pela raiz.

"Começou aquele estrondo tão rápido. Eu falei para o meu marido, 'olha essa coisa não tá boa, isso é perigoso'", disse à AFP Lourdes dos Santos, moradora da região.

A mulher ficou debaixo de uma mesa quando a tempestade chegou. "Foi muito trágico", acrescentou, ao lamentar a morte de alguns vizinhos.

As equipes de emergência encerraram as buscas na área urbana e informaram que não há mais vítimas, nem desaparecidos, segundo o governo do estado do Paraná.

Agora os trabalhos se concentram na reorganização de serviços como o restabelecimento do abastecimento de água, telefonia móvel e energia elétrica, além da distribuição de alimentos e água potável.

Trinta e duas pessoas permaneciam internadas, quatro delas em Unidades de Terapia Intensiva, mas nenhuma em estado grave, segundo o governo.

No sábado, a AFP viu moradores que tentavam recuperar alguns pertences entre os escombros, enquanto equipes de emergência com escavadeiras removiam montanhas de destroços. 

"A cidade está praticamente destruída, o que torna impossível fazer um levantamento detalhado neste momento", declarou o prefeito de Rio Bonito, Sezar Augusto Bovino. 

O governo do Paraná decretou no sábado "estado de calamidade pública" para liberar recursos de emergência de forma imediata.

As autoridades disseram que trabalham em um plano de créditos e apoio para a reconstrução. A Assembleia Legislativa estadual votará uma lei de urgência para repassar 50 mil reais de ajuda inicial a cada família afetada.

Os quase mil desabrigados estão sendo distribuídos em estabelecimentos de cidades próximas, como ginásios e escolas transformadas em abrigos. 

Tornado e emergências climáticas

"Esse tornado se separou de um centro de baixa pressão, um ciclone extratropical que está afetando a região sul do Brasil", explicou à AFP José Marengo, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

O tornado atingiu a categoria 3 na escala Fujita, que vai até 5. 

Marengo destacou que a previsão de tornados é muito difícil porque eles se formam em poucos minutos. O cientista alertou que o Brasil precisa desenvolver melhores sistemas de alerta precoce para esse tipo de fenômeno.

A tragédia aconteceu pouco antes da abertura da COP30 sobre o clima, que começa na segunda-feira, 10, em Belém, no estado do Pará.

