Cidade do Paraná tenta se recuperar após destruição por tornado

Uma vista aérea mostra a destruição após um tornado atingir a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no estado do Paraná, Brasil, em 8 de novembro de 2025. O tornado matou pelo menos seis pessoas e feriu cerca de 750, destruindo a maior parte da cidade de 14.000 habitantes no Paraná. / Crédito: DANIEL CASTELLANO / AFP

Os trabalhos em Rio Bonito do Iguaçu se concentravam neste domingo, 9 na retirada dos escombros e em restabelecer os serviços essenciais, dois dias após um tornado que devastou a cidade do Paraná. O fenômeno meteorológico deixou seis mortos e mais de 800 feridos na sexta-feira, 7, após atingir a cidade de 14.000 habitantes.

A força do tornado, com ventos que alcançaram 250 quilômetros por hora, destruiu casas, estabelecimentos comerciais, escolas e centros de saúde. Veículos foram arrastados e árvores foram arrancadas pela raiz. "Começou aquele estrondo tão rápido. Eu falei para o meu marido, 'olha essa coisa não tá boa, isso é perigoso'", disse à AFP Lourdes dos Santos, moradora da região. A mulher ficou debaixo de uma mesa quando a tempestade chegou. "Foi muito trágico", acrescentou, ao lamentar a morte de alguns vizinhos.

As equipes de emergência encerraram as buscas na área urbana e informaram que não há mais vítimas, nem desaparecidos, segundo o governo do estado do Paraná.

Agora os trabalhos se concentram na reorganização de serviços como o restabelecimento do abastecimento de água, telefonia móvel e energia elétrica, além da distribuição de alimentos e água potável. Trinta e duas pessoas permaneciam internadas, quatro delas em Unidades de Terapia Intensiva, mas nenhuma em estado grave, segundo o governo. No sábado, a AFP viu moradores que tentavam recuperar alguns pertences entre os escombros, enquanto equipes de emergência com escavadeiras removiam montanhas de destroços.