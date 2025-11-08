Campanha CNBB ajuda vítimas de tornado no PR

Arquidiocese de Fortaleza convoca solidariedade após tragédia no ParanáA Arquidiocese de Fortaleza, CNBB e Cáritas Brasileira unem-se para ajudar as vítimas do tornado em Rio Bonito do Iguaçu (PR), que destruiu 80% da cidade. A campanha visa arrecadar doações para apoio humanitário e reconstrução das áreas afetadas.
A Arquidiocese de Fortaleza se une à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), à Cáritas Brasileira e à Diocese de Guarapuava (PR) em uma campanha solidária em prol das vítimas do tornado que devastou o município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, onde cerca de 80% da cidade foi destruída.
Em nota, a CNBB expressou solidariedade ao bispo de Guarapuava, Dom Amilton Manoel da Silva, CP, e a todo o povo paranaense atingido pela tragédia.
“Nos unimos em oração pelas vidas perdidas e pelas inúmeras famílias que tiveram suas casas destruídas”, afirma o documento, que também estende apoio aos estados do Paraná e Santa Catarina, duramente afetados pelas fortes chuvas.
O texto também conclama toda a Igreja no Brasil à ação concreta: “conclamamos toda a Igreja no Brasil a unir-se em comunhão orante e solidária, colaborando, dentro do possível, com as ações de apoio humanitário e de reconstrução das áreas devastadas”.
A Arquidiocese de Fortaleza incentiva a oração e o auxílio às famílias atingidas — para doações, a entidade informou que o PIX 48791935000160 pode ser utilizado, tendo como destinatário a Cáritas Nossa Senhora de Belém, da Diocese de Guarapuava (PR).
“Que Nossa Senhora de Belém, padroeira da Diocese de Guarapuava, interceda por todos, trazendo consolo, esperança e a renovação da vida”, encerra o comunicado da CNBB.
Ciclone extratropical causou tornado no Paraná
Na tarde da sexta-feira, 7 de novembro de 2025, o município de Rio Bonito do Iguaçu, localizado na região Centro-Sul do Estado do Paraná, foi atingido por um fenômeno meteorológico de grande intensidade: uma supercélula que gerou um tornado classificado inicialmente como F2, mas que pode chegar a F3 conforme análise preliminar.
O órgão Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou a formação do tornado e registrou danos severos, como tombamento de veículos, quedas de casas de alvenaria e árvores inteiras.
Foram confirmadas seis mortes até o momento — uma pessoa estava em Guarapuava e as outras cinco em Rio Bonito do Iguaçu, onde ventos chegaram a 250 km/h, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).
Pelo menos outras 750 pessoas ficaram feridas durante as tempestades.
Como ajudar?
Chave: 48791935000160
Chave: 48791935000160

Destinatário: Cáritas Nossa Senhora de Belém, da Diocese de Guarapuava (PR)