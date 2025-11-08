Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Campanha CNBB ajuda vítimas de tornado no PR

Arquidiocese de Fortaleza convoca solidariedade após tragédia no Paraná

A Arquidiocese de Fortaleza, CNBB e Cáritas Brasileira unem-se para ajudar as vítimas do tornado em Rio Bonito do Iguaçu (PR), que destruiu 80% da cidade. A campanha visa arrecadar doações para apoio humanitário e reconstrução das áreas afetadas.
A Arquidiocese de Fortaleza se une à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), à Cáritas Brasileira e à Diocese de Guarapuava (PR) em uma campanha solidária em prol das vítimas do tornado que devastou o município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, onde cerca de 80% da cidade foi destruída.

Em nota, a CNBB expressou solidariedade ao bispo de Guarapuava, Dom Amilton Manoel da Silva, CP, e a todo o povo paranaense atingido pela tragédia.

“Nos unimos em oração pelas vidas perdidas e pelas inúmeras famílias que tiveram suas casas destruídas”, afirma o documento, que também estende apoio aos estados do Paraná e Santa Catarina, duramente afetados pelas fortes chuvas.

O texto também conclama toda a Igreja no Brasil à ação concreta: “conclamamos toda a Igreja no Brasil a unir-se em comunhão orante e solidária, colaborando, dentro do possível, com as ações de apoio humanitário e de reconstrução das áreas devastadas”.

A Arquidiocese de Fortaleza incentiva a oração e o auxílio às famílias atingidas — para doações, a entidade informou que o PIX 48791935000160 pode ser utilizado, tendo como destinatário a Cáritas Nossa Senhora de Belém, da Diocese de Guarapuava (PR).

“Que Nossa Senhora de Belém, padroeira da Diocese de Guarapuava, interceda por todos, trazendo consolo, esperança e a renovação da vida”, encerra o comunicado da CNBB.

Ciclone extratropical causou tornado no Paraná

Na tarde da sexta-feira, 7 de novembro de 2025, o município de Rio Bonito do Iguaçu, localizado na região Centro-Sul do Estado do Paraná, foi atingido por um fenômeno meteorológico de grande intensidade: uma supercélula que gerou um tornado classificado inicialmente como F2, mas que pode chegar a F3 conforme análise preliminar.

O órgão Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou a formação do tornado e registrou danos severos, como tombamento de veículos, quedas de casas de alvenaria e árvores inteiras.

Foram confirmadas seis mortes até o momento — uma pessoa estava em Guarapuava e as outras cinco em Rio Bonito do Iguaçu, onde ventos chegaram a 250 km/h, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Pelo menos outras 750 pessoas ficaram feridas durante as tempestades.

Confira o vídeo

Como ajudar? 

Chave: 48791935000160

Destinatário: Cáritas Nossa Senhora de Belém, da Diocese de Guarapuava (PR)

