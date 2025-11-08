Campanha CNBB ajuda vítimas de tornado no PR

Arquidiocese de Fortaleza convoca solidariedade após tragédia no Paraná A Arquidiocese de Fortaleza, CNBB e Cáritas Brasileira unem-se para ajudar as vítimas do tornado em Rio Bonito do Iguaçu (PR), que destruiu 80% da cidade. A campanha visa arrecadar doações para apoio humanitário e reconstrução das áreas afetadas. 17:35 | 08/11/2025 Atualizado às 17:35 | 08/11/2025 Autor Bianca Nogueira Bianca Nogueira Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Tornado destrói 90% de cidade no Paraná e causa seis mortes / Crédito: Reprodução/vídeo

A Arquidiocese de Fortaleza se une à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), à Cáritas Brasileira e à Diocese de Guarapuava (PR) em uma campanha solidária em prol das vítimas do tornado que devastou o município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, onde cerca de 80% da cidade foi destruída. Em nota, a CNBB expressou solidariedade ao bispo de Guarapuava, Dom Amilton Manoel da Silva, CP, e a todo o povo paranaense atingido pela tragédia.

“Nos unimos em oração pelas vidas perdidas e pelas inúmeras famílias que tiveram suas casas destruídas”, afirma o documento, que também estende apoio aos estados do Paraná e Santa Catarina, duramente afetados pelas fortes chuvas. O texto também conclama toda a Igreja no Brasil à ação concreta: “conclamamos toda a Igreja no Brasil a unir-se em comunhão orante e solidária, colaborando, dentro do possível, com as ações de apoio humanitário e de reconstrução das áreas devastadas”. A Arquidiocese de Fortaleza incentiva a oração e o auxílio às famílias atingidas — para doações, a entidade informou que o PIX 48791935000160 pode ser utilizado, tendo como destinatário a Cáritas Nossa Senhora de Belém, da Diocese de Guarapuava (PR). “Que Nossa Senhora de Belém, padroeira da Diocese de Guarapuava, interceda por todos, trazendo consolo, esperança e a renovação da vida”, encerra o comunicado da CNBB.

Ciclone extratropical causou tornado no Paraná Na tarde da sexta-feira, 7 de novembro de 2025, o município de Rio Bonito do Iguaçu, localizado na região Centro-Sul do Estado do Paraná, foi atingido por um fenômeno meteorológico de grande intensidade: uma supercélula que gerou um tornado classificado inicialmente como F2, mas que pode chegar a F3 conforme análise preliminar. O órgão Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou a formação do tornado e registrou danos severos, como tombamento de veículos, quedas de casas de alvenaria e árvores inteiras. Foram confirmadas seis mortes até o momento — uma pessoa estava em Guarapuava e as outras cinco em Rio Bonito do Iguaçu, onde ventos chegaram a 250 km/h, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Pelo menos outras 750 pessoas ficaram feridas durante as tempestades. Confira o vídeo Your browser does not support the video tag. Como ajudar? Chave: 48791935000160