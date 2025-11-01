Cariocas suspeitos de ser faccionados presos na Argentina

Três cariocas suspeitos de envolvimento com facções são presos na ArgentinaEles entraram ilegalmente no país e não justificaram o que foram fazer lá, afirmou a Polícia argentina. Dois deles tinham antecedentes por tráfico
Três brasileiros foram presos na cidade de Alba Posse, na Argentina, na tarde de sexta-feira, 31 de outubro. Eles, que são oriundos do município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, são investigados por envolvimento com facções criminosas.
Conforme a Polícia da Província de Misiones, o trio estava em situação migratória irregular e não conseguiu justificar sua presença no país.
Eles foram identificados como: Ednei Carlos D. S., de 25 anos, Luis Eduardo T. de S., de 23 anos, e Jackson S. de J, de 35 anos.
Ainda conforme as autoridades argentinas, dois deles tinham antecedentes criminais no Brasil por tráfico de drogas e o outro, por lesão corporal.
A Polícia de Misiones também afirmou que acionará os protocolos de cooperação internacional para verificar se há ordens de prisão ou mandados de captura internacionais contra eles. Enquanto isso, estarão sob custódia.