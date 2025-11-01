Cariocas suspeitos de ser faccionados presos na Argentina

Três cariocas foram presos na Argentina e têm o envolvimento com facções criminosas investigado / Crédito: Reprodução/Polícia de Misiones

Três brasileiros foram presos na cidade de Alba Posse, na Argentina, na tarde de sexta-feira, 31 de outubro. Eles, que são oriundos do município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, são investigados por envolvimento com facções criminosas. Conforme a Polícia da Província de Misiones, o trio estava em situação migratória irregular e não conseguiu justificar sua presença no país.