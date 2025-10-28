Intoxicação por refrigerante: o que se sabe e o que falta saber

Os servidores afetados relataram tontura, sono intenso e lapsos de memória, sintomas que surgiram quase ao mesmo tempo. / Crédito: Reprodução/Freepik

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga a causa da intoxicação de 12 profissionais de saúde que consumiram um refrigerante em uma unidade de pronto-atendimento em Santa Cecília, no Oeste catarinense. O caso aconteceu no dia 21 de outubro, e todas as vítimas já receberam alta médica.



Intoxicação por refrigerante: dois suspeitos foram presos A Polícia Civil prendeu dois suspeitos: uma mulher e seu sobrinho, funcionário da unidade de saúde. O homem estava afastado desde o início de outubro, após ser denunciado por importunação sexual contra colegas de trabalho. A mulher, segundo as investigações, foi quem levou o refrigerante ao local no dia da intoxicação. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências dos dois suspeitos, mas a motivação do crime ainda não foi divulgada pelas autoridades, conforme informações do g1 Santa Catarina. Imagens de câmeras de segurança fazem parte da investigação, mas não foram tornadas públicas.



Exames e laudos preliminares Um laudo inicial do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina não identificou substâncias suspeitas no refrigerante consumido pelas vítimas. No entanto, a Polícia Científica coletou amostras de sangue e urina dos servidores e enviou o material para análise em laboratórios de São Paulo, a fim de aprofundar a investigação.