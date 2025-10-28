Intoxicação por refrigerante: o que se sabe e o que falta saber sobre caso em SCDoze profissionais de saúde passaram mal após beberem refrigerante em Santa Cecília; laudos iniciais não detectaram substâncias tóxicas na bebida
A Polícia Civil de Santa Catarina investiga a causa da intoxicação de 12 profissionais de saúde que consumiram um refrigerante em uma unidade de pronto-atendimento em Santa Cecília, no Oeste catarinense.
O caso aconteceu no dia 21 de outubro, e todas as vítimas já receberam alta médica.
Leia mais
O que se sabe sobre a intoxicação em Santa Cecília
O episódio ocorreu durante um café da tarde entre servidores do pronto-atendimento de Santa Cecília, quando uma mulher levou um refrigerante de dois litros para compartilhar com a equipe.
Cerca de uma hora após o consumo, 12 pessoas começaram a apresentar sintomas como tontura, sonolência, vômitos, inchaço abdominal e dificuldade para falar.
Entre os afetados estavam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, recepcionistas e funcionários de serviços gerais. Dois servidores chegaram a retornar ao trabalho, mas voltaram a passar mal e precisaram ser internados novamente.
Intoxicação por refrigerante: dois suspeitos foram presos
A Polícia Civil prendeu dois suspeitos: uma mulher e seu sobrinho, funcionário da unidade de saúde. O homem estava afastado desde o início de outubro, após ser denunciado por importunação sexual contra colegas de trabalho. A mulher, segundo as investigações, foi quem levou o refrigerante ao local no dia da intoxicação.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências dos dois suspeitos, mas a motivação do crime ainda não foi divulgada pelas autoridades, conforme informações do g1 Santa Catarina.
Imagens de câmeras de segurança fazem parte da investigação, mas não foram tornadas públicas.
>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
Exames e laudos preliminares
Um laudo inicial do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina não identificou substâncias suspeitas no refrigerante consumido pelas vítimas.
No entanto, a Polícia Científica coletou amostras de sangue e urina dos servidores e enviou o material para análise em laboratórios de São Paulo, a fim de aprofundar a investigação.
Os resultados ainda não foram divulgados e a Polícia Civil não informou quais substâncias já foram descartadas. Enquanto isso, todas as vítimas permanecem em acompanhamento médico.
Leia mais
Relatos dos profissionais intoxicados
De acordo com nota da Secretaria Municipal de Saúde, alguns servidores apresentaram lapsos de memória e relataram sonolência extrema após o consumo da bebida.
Uma das vítimas afirmou que “onde eu me encosto, eu durmo”, segundo o g1 Santa Catarina. Outro funcionário descreveu sensação de peso na cabeça e tontura intensa.
Entre os intoxicados está um técnico de enfermagem que também atua como vereador no município. Ele chegou a ser transferido para uma cidade vizinha devido à gravidade do quadro clínico, mas recebeu alta dias depois.
Intoxicação por refrigerante: o que falta esclarecer
A principal dúvida das autoridades é identificar qual substância provocou os sintomas e se ela foi colocada intencionalmente no refrigerante. A Polícia Civil também apura a possível ligação entre o episódio e o histórico de denúncias contra o servidor afastado.
O caso continua sob investigação, e novas atualizações devem ser divulgadas após a conclusão dos laudos periciais.