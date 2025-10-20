Prova Nacional Docente: veja quando será, local de prova e mais

Saiba como conferir local de prova, datas e horários da Prova Nacional DocenteCom mais de 1 milhão de inscritos e aplicação em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, esta será a primeira edição do exame; veja horários, datas e como funciona
A primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) acontecerá no dia 26 de outubro, próximo domingo.
O exame faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e é voltado para a formação inicial de professores da educação básica em redes públicas do Brasil.
Além disso, funcionará como um concurso público anual com ações de reconhecimento e qualificação do magistério educativo e de incentivo ao exercício da profissão no País.
Como saber o local de prova da PND?
Os candidatos podem conferir o local de prova pelo cartão de confirmação de inscrição, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O documento também consta informações necessárias para o participante, como o seu número de inscrição, data e horário do exame. Também será informado se precisará de atendimento especial ou tratamento por nome social.
O cartão, disponível desde quarta-feira, 15, pode ser consultado no portal da Inep, pelo login do Gov.br.
A apresentação do documento não é obrigatória no dia da prova, mas é recomendada pelo instituto para facilitar a consulta de informações do candidato.
Prova Nacional Docente: como funciona?
Aplicado em mais de 1.500 municípios do País e no Distrito Federal, segundo o Inep, o exame terá 5h30 de duração. Começará às 13h30min e terminará às 19 horas, informa o edital.
No dia da prova, 26 de outubro, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h em ponto, no horário de Brasília, 30 minutos antes do início da aplicação da prova.
Apesar de funcionar como um concurso público, não é um. Ele serve como uma alternativa aos processos que captam profissionais adequados para o seu cargo.
Prova Nacional Docente: como será a avaliação?
A PND será composta por 80 questões objetivas e uma prova discursiva, que avaliará o conhecimento pedagógico e o domínio dos conteúdos específicos de cada área de formação.
Segundo o Inep, o exame busca identificar profissionais com formação sólida e perfil adequado para atuar na educação básica pública.
A parte objetiva abordará temas como didática, políticas educacionais, fundamentos da educação e legislação educacional, além de conteúdos específicos conforme a área de formação do candidato.
Já a prova discursiva exigirá uma redação sobre temas ligados à prática docente.
Prova Nacional Docente: quem pode participar?
Podem participar da primeira edição da PND estudantes que concluíram ou estão concluindo cursos de licenciatura, além de graduados que desejam ingressar no magistério público.
A participação é voluntária, mas o desempenho poderá ser utilizado futuramente em processos de seleção promovidos por redes públicas de ensino.
O programa Mais Professores para o Brasil pretende utilizar os resultados da prova como referência nacional para contratações, especialmente em municípios com maior carência de docentes.
Os resultados individuais da Prova Nacional Docente deverão ser divulgados até o fim de dezembro, segundo o cronograma do Inep. O desempenho dos participantes ficará disponível na Página do Participante, e o acesso é feito pelo login Gov.br.
O Ministério da Educação (MEC) afirma que o exame também permitirá o mapeamento das principais lacunas na formação docente, servindo de base para o aprimoramento de políticas educacionais. (Colaborou Luciana Cartaxo)