Prova Nacional Docente: veja quando será, local de prova e mais

O exame busca identificar profissionais para atuar na educação básica pública / Crédito: Fabio Lima/O POVO

A primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) acontecerá no dia 26 de outubro, próximo domingo. O exame faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e é voltado para a formação inicial de professores da educação básica em redes públicas do Brasil.

A apresentação do documento não é obrigatória no dia da prova, mas é recomendada pelo instituto para facilitar a consulta de informações do candidato.

Prova Nacional Docente: como funciona? Aplicado em mais de 1.500 municípios do País e no Distrito Federal, segundo o Inep, o exame terá 5h30 de duração. Começará às 13h30min e terminará às 19 horas, informa o edital. No dia da prova, 26 de outubro, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h em ponto, no horário de Brasília, 30 minutos antes do início da aplicação da prova.