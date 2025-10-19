Mulher de 26 anos morre em incêndio em apartamento na Zona Sul de São Paulo

Quatro moradores também foram expostos à fumaça; dois precisaram de atendimento médico

O incêndio começou por volta das 21h30, em um dos apartamentos de um prédio localizado na rua Andréa Paulinetti, no Jardim das Acácias, área nobre da Capital Paulista. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as chamas foram controladas cerca de duas horas depois.

Uma mulher de 26 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um incêndio em um apartamento no Brooklin, região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, na noite de sábado, 18. As causas do fogo ainda não foram identificadas.

Conforme os bombeiros e a Polícia Civil, a vítima, Tiffany Mariana Ferreira Branco, inalou grande quantidade de fumaça e sofreu parada cardiorrespiratória, morrendo no local. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 11º Distrito Policial (Santo Amaro), o fogo se alastrou rapidamente. Tiffany teria saído do imóvel para avisar os vizinhos, mas retornou ao apartamento, momento em que inalou a fumaça.

Quatro moradores também foram expostos à fumaça; dois precisaram de atendimento médico. Um deles foi encaminhado ao Hospital Santa Maggiore e outro à UPA Santo Amaro. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

As janelas do apartamento e parte da fachada do edifício, que foi entregue há menos de dois anos, ficaram escurecidas pela fuligem. O apartamento irá passar por perícia. As informações são do portal UOL.