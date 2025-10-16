Bairros do RJ registram troca de tiros e ônibus usados como barricadas

Ocorrências foram registradas na Cidade de Deus e na Comunidade do Tirol, após uma operação policial

Moradores dos bairros Cidade de Deus e Comunidade do Tirol, ambos localizados no Rio de Janeiro (RJ) , viveram momentos de tensão nesta quinta-feira, 16. Entre a tarde e a noite de hoje houve troca de tiros nessas regiões e ônibus foram tomados como barricadas após uma operação policial.

Conforme o portal G1, policiais do Bope e do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM) monitoravam um chefe do tráfico da Cidade de Deus, conhecido como Sardinha, quando souberam que ele iria para uma casa na Comunidade do Tirol. Com a chegada de agentes na região, houve uma "intensa troca de tiros".

Sardinha conseguiu fugir, mas policiais apreenderam no local "dois fuzis, uma pistola, munições e grande quantidade de drogas". Além disso, duas pessoas foram presas durante a ocasião.

Após ação, ônibus foram tomados no bairro e utilizados como barricadas. Mesmo movimento ocorreu na Cidade de Deus, onde sete veículos do tipo tiveram suas chaves retiradas e foram usados para esse fim. Um tiroteio também foi registrado em frente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos onde os ônibus aparecem parados em meio ao trânsito. Em algumas imagens é possível ver também objetos sendo queimados em meio as barricadas.