Uma pessoa morre e 11 são presas em operação policial em Paraisópolis

“Durante a ação, um dos indivíduos, no momento de sua prisão, atentou contra a vida de um policial, disparando contra esse policial. E, como necessidade de repelir essa agressão injusta e neutralizar o indivíduo, ele veio a óbito. Esse fato está sendo apurado”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian. Nenhum policial ficou ferido na operação.

A investigação buscou identificar os responsáveis por roubos e mortes e também os receptadores, além de suspeitos de fornecer armamentos e placas falsas. Além das prisões, a Justiça paulista expediu 43 mandados de busca e apreensão.

O delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, disse que as investigações sobre estes crimes tiveram início no ano passado quando foi esclarecida a tentativa de latrocínio de um major da Força Aérea Brasileira (FAB).