Carteira Nacional Docente poderá ser solicitada amanhã, 16 de outubro

O anúncio foi feito em comemoração ao dia dos professores, celebrado nessa quarta-feira,15 / Crédito: Angelo Miguel/MEC

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), anunciou nesta quarta-feira, 15, o início do processo de solicitação da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB). Além disso, também foram anunciados os benefícios exclusivos do programa Mais Professores para o Brasil e a premiação de 100 mil professores da rede pública com computadores e tablets. LEIA TAMBÉM| Ministro da Educação diz que professor tem que ser bem remunerado



O sistema de solicitação da carteira será aberto nesta quinta-feira, 16, por meio da página Mais Professores. A CNDB é o documento oficial da classe docente, com validade em todo o território nacional. O objetivo é facilitar o acesso aos benefícios exclusivos do programa Mais Professores para o Brasil, como meia-entrada em eventos culturais (cinemas, teatros e shows), ferramentas de trabalho. Além disso os docentes teram direito a cartões de crédito com condições especiais, descontos em hotéis e vantagens do #TôComProf, que reúne lojas físicas, e-commerces e serviços de diversas categorias.

Como solicitar Para ter acesso ao documento, o docente deve possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular junto à Receita Federal e estar em exercício da profissão em instituição de ensino. O sistema já conta com os dados pessoais e profissionais do professor, sendo necessário apenas verificar e confirmar as informações. Caso algum dado esteja incorreto, o docente deve entrar em contato com a instituição empregadora para atualização. Depois, é necessário informar endereço completo, e-mail e telefone, além de fazer o upload de uma foto conforme as normas do sistema. CONFIRA| "Brasil será soberano pela educação", diz Lula na corrida MEC 95 anos

