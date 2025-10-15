Carteira Nacional Docente poderá ser solicitada amanhã, 16 de outubro

Carteira Nacional Docente poderá ser solicitada amanhã, 16 de outubroA carteira é o documento oficial da classe docente, com validade em todo o território nacional, além de trazer benefícios exclusivos
O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), anunciou nesta quarta-feira, 15, o início do processo de solicitação da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB). Além disso, também foram anunciados os benefícios exclusivos do programa Mais Professores para o Brasil e a premiação de 100 mil professores da rede pública com computadores e tablets.
O sistema de solicitação da carteira será aberto nesta quinta-feira, 16, por meio da página Mais Professores.
A CNDB é o documento oficial da classe docente, com validade em todo o território nacional. O objetivo é facilitar o acesso aos benefícios exclusivos do programa Mais Professores para o Brasil, como meia-entrada em eventos culturais (cinemas, teatros e shows), ferramentas de trabalho.
Além disso os docentes teram direito a cartões de crédito com condições especiais, descontos em hotéis e vantagens do #TôComProf, que reúne lojas físicas, e-commerces e serviços de diversas categorias.
Como solicitar
Para ter acesso ao documento, o docente deve possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular junto à Receita Federal e estar em exercício da profissão em instituição de ensino. O sistema já conta com os dados pessoais e profissionais do professor, sendo necessário apenas verificar e confirmar as informações.
Caso algum dado esteja incorreto, o docente deve entrar em contato com a instituição empregadora para atualização. Depois, é necessário informar endereço completo, e-mail e telefone, além de fazer o upload de uma foto conforme as normas do sistema.
Concluída essa etapa, o professor poderá visualizar a CNDB com foto e dados completos. Se tudo estiver correto, basta confirmar a emissão e, caso deseje, fazer o download da versão digital do documento, que garante acesso imediato aos benefícios do programa Mais Professores.
Entrega de computadores
O Ministério da Educação (MEC) também premiará com computadores e tablets 100 mil professores de escolas públicas que alcançaram as maiores notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Serão contemplados docentes do ensino fundamental e médio de todo o país.
Estão aptos à premiação os professores que lecionam em escolas públicas incluídas na lista divulgada na página do programa Mais Professores. Nesta edição, os contemplados receberão um cartão do Banco do Brasil com crédito de R$ 3 mil para aquisição dos equipamentos.
Para participar, o professor deve acessar o mesmo sistema utilizado para solicitação da CNDB e preencher o formulário disponível ao final do processo. O preenchimento do formulário, porém, não garante a premiação. Os dados informados serão analisados e validados pelas bases do Governo Federal e pelas redes de ensino antes da divulgação final dos resultados.
