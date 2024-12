Campanha Papai Noel dos Correios entrega 1.300 presentes para crianças no Ceará

A campanha Papai Noel dos Correios realizou, na manhã desta terça-feira, 17, a entrega de 1.300 presentes, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB). As arrecadações beneficiaram crianças atendidas pelo Instituto dos Cegos e alunos de instituições de ensino público do Estado, que escreveram cartas para o projeto. O evento, que contou com a participação do bom velhinho, aconteceu na sede do BNB, em Fortaleza.

A tradicional campanha Papai Noel dos Correios, realizada há 35 anos pela instituição, tem como principal objetivo atender os pedidos natalinos de crianças matriculadas em escolas da rede pública — do 1° ao 5° ano do ensino fundamental, independente da idade — e também atendidas por instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos.