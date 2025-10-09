CNU 2025: confira número mínimo de acertos para avançar para 2ª fase

Os candidatos da segunda edição Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2025) precisam ter tido um aproveitamento mínimo para serem aprovados na fase das provas objetivas realizada no último domingo (5). A etapa é eliminatória e classificatória para a segunda fase, a da prova discursiva.

De acordo com o edital, para os cargos de nível superior, o critério da para aprovação nas provas objetivas de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos é ter 36 acertos. Os cargos de nível superior são dos blocos temáticos 1 a 7. Já para os cargos de nível intermediário, dos blocos 8 e 9 do CNU, o candidato deve acertar, pelo menos, 28 questões de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos. Caso contrário, ou seja, se o candidato não alcançar o número mínimo de questões da respectiva prova, estará eliminado e não constará na classificação final do certame. Gabarito preliminar e recurso Os interessados podem conferir seus acertos no gabarito preliminar da prova objetiva.

Os 36 tipos de gabaritos do chamado Enem dos Concursos foram disponibilizados na segunda-feira (6) no site do concurso dentro do endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas, a banca examinadora do CNU 2025. Os candidatos puderam recorrer contra o gabarito preliminar, nesta terça (7) e quarta-feira (8) . Saiba calcular a nota da prova objetiva As regras para cálculo da nota final das provas objetivas de nível superior e intermediário são diferentes neste CNU 2025.

Nível intermediário Para os cargos de nível intermediário, a regra é mais simples: acertou, ganhou um ponto. Neste caso, na prova objetiva – composta por 68 questões de múltipla escolha – todas as questões tem o mesmo peso e cada acerto vale um ponto. Desta forma, a nota da Prova Objetiva corresponderá à quantidade total de acertos do candidato, totalizando até 68 pontos possíveis. Aqui, não existem pesos ou eixos temáticos. Nível superior Já para a prova para os cargos de nível superior tiveram 90 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais (1 ponto por questão) e 60 de conhecimentos específicos. Porém, nestas últimas os seus acertos em conhecimentos específicos não valem a mesma pontuação. Para as 60 questões de conhecimentos específicos, a estrutura do CNU estabeleceu pontuação ponderada, ou seja, os acertos valem mais ou menos, dependendo do eixo temático a que pertencem.

O edital explica que as 60 questões estão divididas em cinco eixos temáticos. Cada um desses eixos tem 12 questões. Os pesos atribuídos a cada eixo temático variam de 1 a 5, totalizando, em conjunto, o valor de 10. Classificação A classificação dos candidatos de nível superior é baseada na nota ponderada. Desta forma, mesmo que o candidato alcance a nota mínima não está garantida a classificação para a segunda fase, a da prova discursiva, em 7 de dezembro. Isto quer dizer que, além do desempenho individual, a classificação dependerá do desempenho geral dos demais candidatos daquele mesmo bloco temático, já que apenas os mais bem colocados seguirão no processo seletivo.