Influenciador morre após complicações de procedimento estético em SP

Influenciador morre após complicações de procedimento estético em SPJunior Dutra, de 31 anos, passou por técnica conhecida como fox eyes e sofreu infecção; amigos e familiares pedem justiça
O influenciador digital Aldair Mendes Dutra Junior, conhecido nas redes sociais como Junior Dutra, morreu na sexta-feira, 3, aos 31 anos, após complicações decorrentes de um procedimento estético realizado em junho deste ano. O criador de conteúdo, que morava em São Paulo, era conhecido por compartilhar dicas de beleza, moda e estilo com seus mais de 100 mil seguidores.
Procedimento e complicações
Junior passou pela técnica chamada fox eyes, um procedimento que promete levantar o olhar e alongar o formato dos olhos.
Após a intervenção, ele enfrentou complicações de saúde que evoluíram para uma infecção grave. Nos últimos meses, o influenciador havia relatado publicamente as dificuldades que vinha enfrentando em razão dos problemas de saúde.
Velório em São Paulo
A cerimônia de despedida aconteceu neste sábado, 4, na Funerária Velar Morumbi, em São Paulo. O velório foi realizado das 15h às 19h, reunindo familiares, amigos e seguidores que acompanharam sua trajetória como influenciador nas redes sociais.
Família e amigos pedem justiça
Após a confirmação da morte, amigos e familiares de Junior Dutra publicaram vídeos nas redes sociais pedindo justiça e investigação sobre o caso. Eles afirmam que o influenciador vinha alertando sobre as complicações desde o procedimento estético.