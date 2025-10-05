Influenciador morre após complicações de procedimento estético em SP

A cerimônia de despedida aconteceu neste sábado, 4, no Funeral Velar Morumbi, em São Paulo / Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador digital Aldair Mendes Dutra Junior, conhecido nas redes sociais como Junior Dutra, morreu na sexta-feira, 3, aos 31 anos, após complicações decorrentes de um procedimento estético realizado em junho deste ano. O criador de conteúdo, que morava em São Paulo, era conhecido por compartilhar dicas de beleza, moda e estilo com seus mais de 100 mil seguidores.