Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

DF: passageira desmaia em avião e é socorrida por ministro da Saúde

DF: passageira desmaia em avião e é socorrida por ministro da Saúde

Alexandre Padilha (PT-SP), médico de formação, auxiliou mulher que teve crise de hipoglicemia; voo com ministro da Saúde ia de Brasília ao Rio de Janeiro
Autor Bemfica de Oliva
Autor
Bemfica de Oliva Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pouco antes da decolagem de um voo entre Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), na noite deste sábado, 27, uma mulher teve uma crise de hipoglicemia e desmaiou no avião, sendo socorrida a bordo.

Quem prestou auxílio à passageira foi o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT-SP).

Médico de formação, Padilha viajava ao Rio para inaugurar instalações no Hospital Federal do Andaraí. Ao saber da passageira com mal-estar, o ministro se prontificou para atendê-la.

Em vídeo publicado pelo portal Metrópoles, é possível ouvir o ministro conversando com paramédicos que foram até a aeronave atender a ocorrência. Ele menciona que a mulher contou que não se alimentava desde a noite da sexta-feira, 26.

Padilha afirmou, na conversa, que deu balas à passageira, para restabelecer o nível de açúcar no sangue. Também à equipe de socorristas, o ministro disse que ela estava liberada para seguir viagem. A mulher não foi identificada pela reportagem.

Mais notícias nacionais

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar