DF: passageira desmaia em avião e é socorrida por ministro da Saúde

Alexandre Padilha (PT-SP), médico de formação, auxiliou mulher que teve crise de hipoglicemia; voo com ministro da Saúde ia de Brasília ao Rio de Janeiro

Pouco antes da decolagem de um voo entre Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), na noite deste sábado, 27, uma mulher teve uma crise de hipoglicemia e desmaiou no avião, sendo socorrida a bordo.

Médico de formação, Padilha viajava ao Rio para inaugurar instalações no Hospital Federal do Andaraí. Ao saber da passageira com mal-estar, o ministro se prontificou para atendê-la.

Em vídeo publicado pelo portal Metrópoles, é possível ouvir o ministro conversando com paramédicos que foram até a aeronave atender a ocorrência. Ele menciona que a mulher contou que não se alimentava desde a noite da sexta-feira, 26.

Padilha afirmou, na conversa, que deu balas à passageira, para restabelecer o nível de açúcar no sangue. Também à equipe de socorristas, o ministro disse que ela estava liberada para seguir viagem. A mulher não foi identificada pela reportagem.