Nikolas Ferreira e Whindersson se encontram após polêmica nas redes: ''Cristão não ergue muros''

Nikolas e Whindersson protagonizaram uma briga no X (antigo Twitter) com citações a menage e morte do filho de Whindersson / Crédito: Reprodução/Instagram

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o humorista e influenciador Whindersson Nunes se encontraram no sábado, 20, após uma série de discussões nas redes sociais. Na ocasião, Nikolas publicou: "O cristão não ergue muros… estende as mãos. No fundo, todos temos a mesma fome: o evangelho é um mendigo mostrando a outro onde tem pão." Os embates entre os dois começaram na quinta-feira, 11, na plataforma X (antigo Twitter). A troca de farpas iniciou quando Whindersson comentou um tweet de Nikolas que citava o atentado contra o ativista conservador Charlie Kirk.

O parlamentar escreveu: "Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo", ao que o comediante respondeu: "Um cara tomou um tiro no pescoço devido à polarização, olha o que o cristão diz". Em resposta, Nikolas afirmou: "Ele tá mais chocado com um tweet irônico do que com o atentado. E ainda cita o cristianismo. Vai ser canalha assim lá longe." No dia 13, Whindersson voltou a criticar Nikolas, desta vez por meio de uma publicação onde o deputado pedia aos seguidores que buscassem comentários do influenciador Felipe Neto criticando os Estados Unidos. "Imagina a missão do deputado que tu votou ser fazer o Felipe Neto não entrar nos EUA", ironizou o humorista. No dia seguinte, domingo, 14, o parlamentar rebateu compartilhando imagens do cantor Vitão usando batom e roupas femininas. Vitão teve um relacionamento com a cantora Luísa Sonza, ex-esposa de Whindersson. À época, ela foi acusada de trair o humorista com o cantor. Em seguida, Whindersson respondeu à provocação publicando uma foto de Nikolas na adolescência e questionando: "Vamos um menage: eu, tu e o Vitão?".

O deputado reagiu: "Além dele pegar sua ex, você quer que ele te pegue também? E outra: eu tinha 16 anos nessa foto. Só não posto uma atual com a minha família pra você não piorar sua saúde mental." Nesse ponto, o embate já havia ganhado novas proporções. Fãs de Whindersson começaram a associar o último comentário de Nikolas à morte do filho do humorista, João Miguel, que nasceu prematuramente, com 22 semanas, e faleceu dois dias após o nascimento, em maio de 2021. Whindersson então respondeu no mesmo tom dos demais usuários e publicou: "Setembro Amarelo e o deputado faz piada com a morte do meu filho. Votado pelo povo, governa apenas para os seus. Uma pena para o país."