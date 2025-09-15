MP da Paraíba denuncia Hytalo Santos e marido por tráfico de pessoas

Hytalo Santos e marido foram alvo de denúncia do MPPB por três crimes nesta segunda-feira, 15 / Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, foram alvo de denúncia criminal oferecida nesta segunda-feira, 15, pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB). Os dois são acusados por três crimes: tráfico de pessoas; produção de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes; e favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável. O casal, detido na Grande São Paulo no último dia 15 de agosto, foi transferido e permanece em presídio na cidade de João Pessoa, na Paraíba. A repercussão das acusações contra Hytalo e Israel foi impulsionada após vídeo do youtuber Felca, intitulado “adultização”.

A ação do MP, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), faz parte de investigação ao lado da Polícia Civil da Paraíba, do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A defesa de Hytalo e Israel ainda não compartilhou posicionamento sobre a denúncia do MPPB. Ambiente virtual: denúncias de crimes contra crianças e adolescentes crescem no Ceará | LEIA MAIS MP da Paraíba denuncia Hytalo Santos e marido por três crimes A denúncia, apresentada à 2ª Vara Mista de Bayeux, revelou um método voltado à exploração sexual de crianças e adolescentes. O informe ainda apontou o uso de “artifício de fraude, promessas de fama e vantagens materiais para atrair vítimas em situação de vulnerabilidade”.