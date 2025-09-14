Morre Clarice Cwartzamann, referência no mundo do churrasco

Morre Clarice Cwartzamann, referência no mundo do churrascoChef sofreu um infarto durante passagem pelo Ceará e foi internada em UTI quando retornou para São Paulo
A chef Clarice Chwartzamann morreu na noite de sábado, 13, em decorrência de insuficiência cardíaca. Natural de Passo Fundo, no rio Grande do Sul, ela era especializada em churrasco.
Clarice estava hospitalizada na UTI de um hospital em São Paulo desde que sofreu um infarto em sua passagem pelo Ceará, na terça-feira, 9.
Publicitária de formação, a gaúcha vinha dedicando sua paixão pelo churrasco desde 2014. Responsável pelo projeto "A Churrasqueira", ela chegou a certificar mais de três mil mulheres assadoras, além de viajar pelo País para eventos culinários.
O corpo de Clarice será cremado neste domingo, 14, em São Paulo. Outra cerimônia de despedida deve ser realizada em Porto Alegre, ainda sem detalhes divulgados.
Conheça a história de Clarice Chawartzmann
Com mais de 10 anos de experiência no ramo gastronômico e pioneira no campo de churrasco no Rio Grande do Sul, Clarice Chwartzmann, publicitária formada pela Escola de Comunicação, Artes e Design de Pucrs (Famecos), é assadora profissional e professora de churrasco.
Ela realizava atendimentos nacionais com consultoria e curadoria para eventos e projetos no setor. Na brasa e na sensação do calor percorrendo no corpo, encontrou sua verdadeira paixão.
Esse sentimento não foi por acaso. A chef, ainda na infância em Passo Fundo, auxiliava o pai, Nahum, assador oficial da família. Já adolescente, dominava os espetos.
Clarice criou o projeto "A Churrasqueira" para formar novas experts no setor
Visando ajudar outras mulheres a encontrarem suas verdadeiras paixões, Clarice criou há mais de dez anos o projeto "A Churrasqueira".
Após mais de cinco mil alunas presenciais, lançou um curso on-line para formação de novas especialistas.
Ela também esteve em programas de TV como o "É de Casa", da TV Globo, e "Cozinheiros em Ação", do GNT.
Também autora do livro "Do zero à magia da brasa: o guia essencial do churrasco", lançado em janeiro deste ano, reuniu dicas essenciais e técnicas práticas em relação ao fogo, deixando ali suas reflexões ao longo de sua trajetória de sucesso.
Nas últimas publicações de Clarice nas redes sociais, realizadas no começo de setembro, fãs elogiavam e parabenizavam o trabalho da chef, além de demonstrarem interesse nos cursos da profissional.
