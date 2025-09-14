Morre Clarice Cwartzamann, referência no mundo do churrasco

Morre Clarice Cwartzamann, pioneira no setor de churrasco no RS / Crédito: Reprodução/Facebook Clarice Cwartzamann

A chef Clarice Chwartzamann morreu na noite de sábado, 13, em decorrência de insuficiência cardíaca. Natural de Passo Fundo, no rio Grande do Sul, ela era especializada em churrasco. Clarice estava hospitalizada na UTI de um hospital em São Paulo desde que sofreu um infarto em sua passagem pelo Ceará, na terça-feira, 9.

Ela realizava atendimentos nacionais com consultoria e curadoria para eventos e projetos no setor. Na brasa e na sensação do calor percorrendo no corpo, encontrou sua verdadeira paixão. Esse sentimento não foi por acaso. A chef, ainda na infância em Passo Fundo, auxiliava o pai, Nahum, assador oficial da família. Já adolescente, dominava os espetos. Clarice criou o projeto "A Churrasqueira" para formar novas experts no setor Visando ajudar outras mulheres a encontrarem suas verdadeiras paixões, Clarice criou há mais de dez anos o projeto "A Churrasqueira".

Após mais de cinco mil alunas presenciais, lançou um curso on-line para formação de novas especialistas. Ela também esteve em programas de TV como o "É de Casa", da TV Globo, e "Cozinheiros em Ação", do GNT. Também autora do livro "Do zero à magia da brasa: o guia essencial do churrasco", lançado em janeiro deste ano, reuniu dicas essenciais e técnicas práticas em relação ao fogo, deixando ali suas reflexões ao longo de sua trajetória de sucesso.