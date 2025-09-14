Juiz realiza audiência na calçada e garante renda mínima a trabalhador debilitado

Audiência realizada na rua contou com o advogado Carlos Marcel, juiz federal Antônio Araújo, procuradora-chefe do INSS, Tatiana Cabral e Amarildo dos Santos / Crédito: Reprodução/Secom JFAL

Um ato incomum e simbólico de acesso à Justiça marcou a rotina da 9ª Vara Federal em Alagoas. O magistrado Antônio José de Carvalho Araújo conduziu, nesta semana, uma audiência em via pública para garantir o Benefício de Prestação Continuada (BPC) a Amarildo Francisco dos Santos Silva, 57, que vive em condição de rua no bairro da Levada, em Maceió. Amarildo, que atuou por mais de duas décadas como vigilante em diferentes empresas, enfrenta sérios problemas de saúde que o impediram de continuar exercendo sua profissão.