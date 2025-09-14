Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Protestos pró-Palestina que levaram à suspensão da Volta da Espanha tinham mais de 100 mil pessoas

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Mais de 100.000 pessoas participaram neste domingo (14) dos protestos pró-palestinos em Madri, o que obrigou os organizadores a suspender a última etapa da prova de ciclismo Volta da Espanha, informaram as autoridades espanholas. 

"Havia mais de 100.000 participantes", declarou à AFP uma porta-voz da representação do governo central na região de Madri. Duas pessoas foram detidas, segundo ela.

