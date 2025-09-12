‘Democracia acima de tudo’: como baixar capa viralizada do O POVO

‘Democracia acima de tudo’: faça o download da capa impressa desta sexta-feira, 12 / Crédito: O POVO

Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira, 11, a edição impressa de 12 de setembro de 2025 do Grupo de Comunicação O POVO viralizou entre as coberturas e foi compartilhada nas redes sociais. O projeto gráfico da capa de sexta-feira, com os dizeres “democracia acima de tudo”, foi desenvolvido pelo editor-chefe do Núcleo de Design, Gil Dicelli. Abaixo, em letras menores, informou-se a pena imposta a Bolsonaro, de 27 anos e 3 meses.

Para Dicelli, a capa transforma a notícia em um manifesto visual, um pôster. Em sua descrição a palavra DEMOCRACIA aparece gigante, em caixa alta, como uma estrutura sólida, enquanto o ex-presidente surge pequeno e isolado. “O slogan invertido — ‘Acima de tudo’, partiu do diálogo que se deu com a diretora de jornalismo, Ana Naddaf— e mostra que quem está acima de tudo é a democracia, não um político ou um grupo", acrescenta. Sobre a experiência em desenvolver a capa da edição impressa, a diretora-executiva de Jornalismo, Ana Naddaf, indica que a tarefa se torna "mais complexa ainda" ao representar um "registro tangível de um fato histórico". "É preciso sair do óbvio, traduzir uma ideia com uma criteriosa seleção de palavras, com a escolha de uma boa foto. É preciso captar a atenção do leitor, impactar, mais do que apenas noticiar o fato que já passou", destaca.

'Democracia acima de tudo': repercussão nas redes sociais Veja repercussão da capa de sexta-feira, 12, nas redes sociais Crédito: Reprodução/X Veja repercussão da capa de sexta-feira, 12, nas redes sociais Crédito: Reprodução/X A produção também foi apresentada em registro do portal Uol, incluindo a condenação de Bolsonaro nas capas de jornais ao redor do País. Na plataforma X (antigo Twitter), o advogado e conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Marcelo Uchôa, ressaltou o projeto gráfico.

