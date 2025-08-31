Morre a jornalista Júlia Ionele, aos 31 anos

Júlia Ionele / Crédito: Instagram/ Júlia Ionele

Morreu neste domingo, 31 de agosto, a jornalista Júlia Ionele, de 31 anos. Júlia era especialista em Assessoria de Comunicação e atuava na Assembleia Legislativa do Ceará. Formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e autora do livro-reportagem "Cine Nazaré - um cinema vivo" (2020), Júlia enfrentava um quadro de leucemia há cerca de um ano. O curso de Jornalismo da UFC manifestou pesar nas redes sociais pelo falecimento da ex-aluna e destacou sua contribuição para a área e para a vida dos colegas e professores. O falecimento da jovem deixa "uma lacuna no jornalismo cearense e uma saudade imensa em nós que a conhecemos", expressa a nota.