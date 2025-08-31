Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre a jornalista Júlia Ionele, aos 31 anos

Formada pela UFC e autora do livro-reportagem "Cine Nazaré - um cinema vivo" (2020), Júlia enfrentava um quadro de leucemia há cerca de um ano
Autor Alan Magno
Alan Magno Estagiário de jornalismo
Morreu neste domingo, 31 de agosto, a jornalista Júlia Ionele, de 31 anos. Júlia era especialista em Assessoria de Comunicação e atuava na Assembleia Legislativa do Ceará. Formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e autora do livro-reportagem "Cine Nazaré - um cinema vivo" (2020), Júlia enfrentava um quadro de leucemia há cerca de um ano.

O curso de Jornalismo da UFC manifestou pesar nas redes sociais pelo falecimento da ex-aluna e destacou sua contribuição para a área e para a vida dos colegas e professores. O falecimento da jovem deixa "uma lacuna no jornalismo cearense e uma saudade imensa em nós que a conhecemos", expressa a nota.

"Júlia foi uma estudante dedicada e envolvida com o curso, foi bolsista na Coordenação, atuou na comissão de comunicação do I Seminário Internacional Praxisjor, realizado em 2017, participou do projeto Focas do Estadão e inscreveu sua marca na história do Curso, cativando muitos colegas e professores com sua alegria e humor e retornando para a sala de aula para partilhar suas experiências com outros discentes", segue o comunicado.

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) e a vice-governadora Jade Romero (MDB), entre outras figuras políticas, também lamentaram a morte da jornalista. "Muito obrigada pela sua força e coragem nesse mundo", afirmou Jade. "Júlia sempre foi e sempre será sol em nossas vidas. Viverá para sempre na memória e no exemplo de coragem que nos deixou", destacou a senadora Augusta Brito, com quem Júlia trabalhou diretamente.

