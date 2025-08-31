Por que há tantos pombos nas cidades brasileiras? / Crédito: Yago Pontes

Basta caminhar por ruas, praças ou avenidas para notar a presença constante dos pombos. Em telhados, fios elétricos ou disputando restos de comida, eles já fazem parte da paisagem urbana brasileira. Mas, apesar da familiaridade, essas aves não são nativas do Brasil. Leia também | Ceará tem 88% dos domicílios abastecidos diariamente por rede geral de água em 2024



Os pombos chegaram ao Brasil com a vinda da Família Real Portuguesa, no século XVI, durante o período colonial. Inspirados nos costumes europeus, os colonizadores introduziram a espécie para “embelezar” as cidades e aproximar o cenário urbano da estética europeia. Conforme o ornitólogo Fabio Nunes, os pombos também foram introduzidos no Brasil como aves domésticas para consumo alimentar, similarmente a outras aves como galinhas-d'angola. Pombos na Praia do Futuro / Foto: Edimar Soares, em 26/05/2012 Crédito: EDIMAR SOARES Com o tempo, os pombos escaparam do cativeiro e encontraram nos ambientes urbanos condições ideais de sobrevivência: abundância de alimento e ausência de predadores naturais. Diferente de outras espécies, os pombos se mantiveram próximos às áreas habitadas por humanos, o que explica sua grande concentração nas cidades até hoje.

Então, de onde vieram os pombos que hoje vivem no Brasil? Segundo Fabio Nunes, os pombos comuns (Columba livia domestica) são consideradas uma ave domesticada descendente do pombo-das-rochas (Columba livia atlantis), sendo originário da região do Mediterrâneo (Europa, Oriente Médio e norte da África). Leia também | Alimentar animais em locais públicos pode ser perigoso Já a domesticação se deu através do cruzamento seletivo da espécie selvagem. Além disso, existem relatos da domesticação dos pombos desde a Idade do Bronze, no Oriente Médio e Egito antigo.

Pombos se adaptaram bem ao ambiente urbano brasileiro Estima-se que milhões de pombos habitem cidades brasileiras. O ornitólogo Fabio Nunes esclarece que essa adaptação se deu principalmente porque as demais estruturas urbanas reproduzem, em certa medida, os ambientes rochosos de onde a espécie se originou, como penhascos e falésias, dessa forma oferecendo ótimos locais para construir ninhos. Pombo na cabeça da estátua de Dom Pedro II, na Praça da Sé (Praça Pedro II)foto: Deivyson Teixeira, em 13/09/2012 Crédito: DEIVYSON TEIXEIRA Além disso, os pombos contam com abundância de alimento proveniente de restos humanos, grãos e até da oferta intencional de milho e outros insumos em praças e espaços públicos nas cidades brasileiras.