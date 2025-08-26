Boate Kiss: Justiça reduz penas de condenados pelo incêndio

Justiça reduz penas de condenados pelo incêndio na boate Kiss; entenda a decisão / Crédito: Fernando Frazão / Agência Brasil

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) decidiu nesta terça-feira, 26, reduzir as penas dos quatro condenados pelo incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que deixou 242 mortos e mais de 600 feridos. Com a decisão, as condenações de Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, ex-sócios da boate, foram reduzidas para 12 anos de prisão.