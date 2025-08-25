Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lista de espera do Prouni 2025: resultado, inscrição, datas e mais

Lista de espera do Prouni 2025 para 2º semestre: tudo sobre o cronograma

O prazo de inscrição iniciou nesta segunda, 25, e vai até o dia 26, às 23h59, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior; saiba mais
Júlia Honorato
Júlia Honorato Autor
Os estudantes que não foram pré-selecionados na chamada regular ou reprovados por não formação de turma no Programa Universidade para Todos (Prouni) podem fazer a inscrição para entrar na lista de espera do 2° semestre de 2025.

O prazo de inscrição começou nesta segunda, 25, e vai até esta terça, 26, às 23h59 (horário de Brasília).

O resultado com a divulgação dos pré-selecionados será nesta sexta, 29, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O estudante pré-selecionado deve comparecer à instituição escolhida entre a data de divulgação e o dia 5 de setembro, confirmando informações constatadas na inscrição.

Já a entrega de documentação pode ser feita online ou presencialmente. Caso feita online, será disponibilizada na página da instituição um campo para o encaminhamento. Sendo presencialmente, será disponibilizado o recebimento de forma física nos locais ofertados e no seu horário de funcionamento.

Além disso, a comprovação da entrega de documentos, seja qual for o meio escolhido para serem recebidos, deverá ser emitida pela instituição de ensino.

O Ministério da Educação (MEC), órgão responsável pelo programa, ofertou mais de 211 mil bolsas nesta última edição. Dessas, 118 mil de 100% e 93 mil de 50%, destinadas a mais de 370 cursos de 880 instituições particulares de ensino de todo o país.

O processo seletivo teve início com as inscrições da primeira chamada regular, em junho; confira o cronograma completo:

  • Inscrição: 30 de junho a 4 de julho
  • Resultado (1° chamada): 7 de julho
  • Resultado (2° chamada): 28 de julho
  • Interesse pela lista de espera: 25 e 26 de agosto
  • Resultado (lista de espera): 29 de agosto
  • Registro de aprovação ou reprovação do candidato/ emissão do Termo de Concessão de Bolsa: 30 de agosto a 12 de setembro

Prouni 2025: o que é o programa

O Prouni foi criado pelo MEC em 2004 para beneficiar estudantes de todo o Brasil que desejam ingressar numa instituição particular de ensino com bolsas de 100% e 50%.

Hoje, 632.503 são beneficiados pelo Prouni em 1.851 instituições, segundo o MEC. Do total, aproximadamente 84% possuem a bolsa integral.

Concursos

