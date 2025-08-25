Lista de espera do Prouni 2025: resultado, inscrição, datas e mais

A divulgação da lista de espera do Prouni será nesta sexta, 29 / Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os estudantes que não foram pré-selecionados na chamada regular ou reprovados por não formação de turma no Programa Universidade para Todos (Prouni) podem fazer a inscrição para entrar na lista de espera do 2° semestre de 2025. O prazo de inscrição começou nesta segunda, 25, e vai até esta terça, 26, às 23h59 (horário de Brasília).

Prouni 2025: como fazer inscrição ou conferir resultado

Procure a opção “Sobre o Prouni” no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior;

Clique no link do processo que deseja conferir (nesse caso, “Manifestar interesse”), direcionando à página do programa;

Faça login com sua conta gov.br para atualizações

Prouni 2025: cronograma O Ministério da Educação (MEC), órgão responsável pelo programa, ofertou mais de 211 mil bolsas nesta última edição. Dessas, 118 mil de 100% e 93 mil de 50%, destinadas a mais de 370 cursos de 880 instituições particulares de ensino de todo o país. O processo seletivo teve início com as inscrições da primeira chamada regular, em junho; confira o cronograma completo: Inscrição: 30 de junho a 4 de julho

Resultado (1° chamada): 7 de julho

Resultado (2° chamada): 28 de julho

Interesse pela lista de espera: 25 e 26 de agosto



Resultado (lista de espera): 29 de agosto

Registro de aprovação ou reprovação do candidato/ emissão do Termo de Concessão de Bolsa: 30 de agosto a 12 de setembro Prouni 2025: o que é o programa O Prouni foi criado pelo MEC em 2004 para beneficiar estudantes de todo o Brasil que desejam ingressar numa instituição particular de ensino com bolsas de 100% e 50%.