"Estamos cada vez mais impacientes, ansiosos e menos satisfeitos", diz pesquisadora de felicidade

"Estamos cada vez mais impacientes, ansiosos e menos satisfeitos", diz pesquisadora de felicidadePesquisadora e consultora, Renata Rivetti investiga como propósito, relações humanas e ciência podem ajudar a redefinir o conceito de felicidade
A busca pela felicidade deixou de ser apenas um tema filosófico ou espiritual e passou a ocupar espaço também na ciência. A psicologia positiva, subárea da psicologia que investiga o bem-estar, o propósito e as relações humanas, vem ganhando força justamente por oferecer respostas práticas para questões que afetam milhões de pessoas em momentos de ansiedade, sobrecarga e isolamento.
Um dos nomes que se dedicam ao tema é Renata Rivetti, pesquisadora, palestrante e consultora. Após uma carreira de sucesso no setor corporativo, ela decidiu mudar de rumo ao perceber que conquistas externas, como promoções, bônus e viagens, não traziam o sentido que buscava. Esse movimento a levou a se especializar em psicologia positiva (PUC-RS) e estudos da felicidade na Happiness Studies Academy.
Renata lança neste mês o livro "O Poder do Bem-Estar: Um Guia para Redesenhar o Futuro do Trabalho", que reúne pesquisas científicas e experiências práticas sobre como viver com mais significado dentro e fora das empresas.
Felicidade além da “ditadura do sorriso”
Em entrevista ao portal VivaBem, a pesquisadora afirmou que um dos grandes equívocos da sociedade contemporânea é associar felicidade apenas à alegria constante. "Vivemos em uma espécie de ditadura da felicidade, em que tristeza, frustração ou raiva são vistas como sinais de fraqueza. Mas são emoções legítimas, que nos ajudam a entender quem somos e o que precisamos mudar", afirma.
Esse fenômeno está ligado ao que os especialistas chamam de positividade tóxica: a ideia de que o pensamento positivo é suficiente para superar qualquer dificuldade. Para ela, esse discurso pode ser cruel, pois deslegitima a dor de quem está passando por momentos difíceis.
Redes sociais e a busca pelo prazer imediato
Outro ponto crítico levantado pelo pesquisador é o impacto da hiperconexão digital. O consumo constante de estímulos rápidos, como curtidas, vídeos curtos e compras online, tem gerado uma busca incessante por dopamina, mas que não se sustenta a longo prazo.
“Estamos cada vez mais impacientes, ansiosos e menos satisfeitos, porque esse prazer imediato não preenche o vazio existencial”, explica.
Relacionamentos e propósito: os pilares do bem-estar
Estudos de longo prazo, como a pesquisa de Harvard, que acompanha pessoas há mais de 80 anos, apontam que a qualidade dos relacionamentos humanos é o fator mais determinante para a felicidade ao longo da vida, mais do que fama ou dinheiro. Para a pesquisadora, isso ganha ainda mais relevância diante da chamada "epidemia de solidão", que afeta principalmente mulheres e jovens.
Além das conexões, o propósito de vida também aparece como elemento central. Mas, segundo a pesquisadora, o conceito precisa ser redefinido: "Não se trata de encontrar uma grande missão que mude o mundo, mas de perceber pequenas maneiras de contribuir, de sentir que o que você faz tem valor. Isso já transforma o dia a dia".
Felicidade possível
Para Renata, ser feliz não significa viver em um estado permanente de alegria. "A verdadeira felicidade é mais silenciosa, está ligada a significado, gratidão e relacionamentos saudáveis. Mesmo em momentos difíceis, é possível vivenciar paz e conexão", conclui em entrevista ao VivaBem.