"Estamos cada vez mais impacientes, ansiosos e menos satisfeitos", diz pesquisadora de felicidade

Pesquisadora e consultora, Renata Rivetti investiga como propósito, relações humanas e ciência podem ajudar a redefinir o conceito de felicidade

A busca pela felicidade deixou de ser apenas um tema filosófico ou espiritual e passou a ocupar espaço também na ciência. A psicologia positiva, subárea da psicologia que investiga o bem-estar, o propósito e as relações humanas, vem ganhando força justamente por oferecer respostas práticas para questões que afetam milhões de pessoas em momentos de ansiedade, sobrecarga e isolamento.

Um dos nomes que se dedicam ao tema é Renata Rivetti, pesquisadora, palestrante e consultora. Após uma carreira de sucesso no setor corporativo, ela decidiu mudar de rumo ao perceber que conquistas externas, como promoções, bônus e viagens, não traziam o sentido que buscava. Esse movimento a levou a se especializar em psicologia positiva (PUC-RS) e estudos da felicidade na Happiness Studies Academy.

Renata lança neste mês o livro "O Poder do Bem-Estar: Um Guia para Redesenhar o Futuro do Trabalho", que reúne pesquisas científicas e experiências práticas sobre como viver com mais significado dentro e fora das empresas.

Felicidade além da “ditadura do sorriso”

Em entrevista ao portal VivaBem, a pesquisadora afirmou que um dos grandes equívocos da sociedade contemporânea é associar felicidade apenas à alegria constante. "Vivemos em uma espécie de ditadura da felicidade, em que tristeza, frustração ou raiva são vistas como sinais de fraqueza. Mas são emoções legítimas, que nos ajudam a entender quem somos e o que precisamos mudar", afirma.

Esse fenômeno está ligado ao que os especialistas chamam de positividade tóxica: a ideia de que o pensamento positivo é suficiente para superar qualquer dificuldade. Para ela, esse discurso pode ser cruel, pois deslegitima a dor de quem está passando por momentos difíceis.